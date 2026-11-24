Enttäuschte Gesichter gab's bei den Linzern nach der LASK-Minute-Niederlage gegen Bodö/Glimt. Drastische Worte fand wieder einmal Trainer Didi Kühbauer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Eine komplett unnötige Niederlage", brachte es Experte Andreas Herzog in seiner Sky-Analyse auf den Punkt.

Im Gesicht von Sasa Kalajdzic stand "pure Enttäuschung" geschrieben: "Wir haben gewusst, dass es schwer wird, hier tun sich alle schwer. Wir haben gut dagegengehalten, der Punkt wäre in Ordnung gewesen. Es ist einfach sehr bitter."

Kühbauer: "Zeigten nicht unser wahres Gesicht"

Enttäuscht auch LASK-Trainer Didi Kühbauer: "Wir haben sicher nicht unser wahres Gesicht gezeigt. Wir wollten viel überzeugender spielen. Deswegen haben wir dann so ein Nudeltor bekommen, das war bezeichnend. Bodö hat ja kein Dauerfeuer abgeschossen, sie sind dann All-in gegangen, und wir haben es nicht verstanden, den richtigen Ball zu spielen."

Alessandro Schöpf: "Das tut schon sehr weh, den Punkt so aus der Hand zu geben. Der Punkt hätte uns schon sehr, sehr gut getan und wir hätten ihn uns mehr als verdient gehabt."

Tormann Lukas Jungwirth: "Ich muss ehrlich sagen, mir fehlen die Worte. Das ist sehr bitter. Von der ersten Minute an hat die Mannschaft extrem gut gekämpft und alles wegverteidigt. Wir haben gesehen, wie viele Topmannschaften hier geschlagen worden sind."

Bodö-Trainer Kjetil Knutsen: "Es war ein verdienter Sieg. Der LASK war sehr gut organisiert. Ich habe gehofft, dass die Linzer mehr nach vorne spielen, weil dann wäre es einfacher gewesen, Chancen zu kreieren."