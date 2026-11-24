Bittere Wende für PSV Eindhoven im Estadio Santiago Bernabéu: Nach einer starken ersten Hälfte und 1:0-Führung geht der Gast in Madrid durch fünf Gegentore nach der Pause noch mit 1:5 unter.

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Real Madrid hat am Dienstag am fünften Spieltag der Champions League einen Rückstand gegen PSV Eindhoven gedreht und vor heimischem Publikum im Estadio Santiago Bernabéu einen 5:1 (0:1)-Kantersieg gefeiert. Während die Königlichen mit dem fünften Sieg im fünften Ligaphasen-Spiel ihre makellose Bilanz ausbauten und in La Liga als Zweiter hinter Spitzenreiter FC Barcelona stehen, kassierte der niederländische Eredivisie-Tabellenführer im Auswärtsspiel in Spanien die nächste Pleite in der Königsklasse. Dabei hatten die Gäste aus Eindhoven unter dem von Schiedsrichter Espen Eskas geleiteten Spiel nach einer mutigen Anfangsphase mit Chancen durch Mijnans (3.) und van Bommel (4.) durch einen Foulelfmeter von Perišić (32.) nach VAR-Check verdient geführt.

Real Madrid schlägt nach der Pause eiskalt zu

Nach dem Seitenwechsel veränderte Real Madrid das Gesicht der Partie mit drei Wechseln und deutlich mehr Tempo komplett, während PSV mit Bajraktarević für Perišić startete. Schon kurz nach Wiederbeginn glich Fede Valverde (50.) nach Hacken-Ablage von Arda Güler flach aus 13 Metern aus, ehe der eingewechselte Bellingham (60.) nach Mbappé-Ablage per Außenrist zur 2:1-Führung traf. Nur vier Minuten später legte Arda Güler quer auf Mbappé (64.), der zum 3:1 einschob und damit die Wende im Bernabéu perfekt machte.

Mbappé und Vinícius Júnior machen 5:1 für Real Madrid perfekt

Aufholjagd im Bernabéu eingeleitet: Federico Valverde (rechts, hier im heutigen Match gegen PSV Eindhoven) erzielte nach der Pause per Hacken-Vorlage von Arda Güler den 1:1-Ausgleich und drehte mit Real Madrid den Rückstand in einen 5:1-Champions-League-Sieg. © IMAGO/Alberto Gardin

Auch in der Schlussphase ließ Real Madrid nicht locker, nachdem Vini Júnior nach Vorarbeit von Diomandé (66.) sowie nach einem Steilpass von Arda Güler (69.) zunächst noch das mögliche 4:1 vergeben hatte und PSV trotz Wechseln wie Paul Wanner (70.) keinen Weg zurück fand. In den letzten Minuten schlugen die Hausherren dann noch zweimal zu: Brahim Díaz steckte aus dem zentralen Mittelfeld auf Mbappé (84.) durch, der Kovář ausspielte und zum 4:1 einschob, ehe Vinícius Júnior (87.) mit einem Rechtsschuss den 5:1-Endstand besorgte. Damit bleibt Real Madrid in der Champions-League-Ligaphase ungeschlagen, während PSV auf seinen nächsten Auswärtserfolg in der Königsklasse warten muss.