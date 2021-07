PKW-Unfall in Kärnten endet tödlich

Ein Altbauer war im Bezirk St. Veit mit seinem Wagen über steile Böschung gestürzt.

Ein 65-jähriger Altbauer aus Kärnten ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf einem Privatweg ums Leben gekommen. Der Mann war aus unbekannter Ursache in der Gemeinde Eberstein (Bezirk St. Veit) von der Fahrbahn abgekommen und dutzende Meter über eine steil abfallende Böschung gestürzt. Der Sohn fand ihn wenig später und verständigte die Rettungskräfte. Alle Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt.

Mit Hilfe von Bergrettung geborgen

Der Mann war mit seinem Pkw zwischen 10.30 Uhr und 12.45 Uhr auf einem kleinen Verbindungsweg in Richtung Hochfeistritz gefahren. In einer Linkskurve geriet er auf die Böschung, danach überschlug sich der Wagen mehrmals und kam etwa zwanzig Meter unter der Böschungskante an einem Baum zum Stillstand. Der 65-jährige wurde - nachdem er nicht angeschnallt war - aus dem Fahrzeug geschleudert und kam erst weitere zwanzig Meter unterhalb des Autos in einem Bachbett zu liegen. Der Verunglückte wurde von seinem 38-jährigen Sohn gegen 12.45 Uhr gefunden. Sämtliche Reanimationsversuche des Sohnes als des Notarztteams des Rettungshubschraubers Christophorus 11 blieben erfolglos. Der Leichnam konnte aufgrund des unwegsamen Geländes nur mit Hilfe der Bergrettung Klagenfurt mittels Seil geborgen werden.