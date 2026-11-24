Sie galten als eines der großen Traumpaare im Sport: Doch nach fast zwei Jahren soll die Beziehung von Tennis-Ass Ben Shelton und Fußball-Star Trinity Rodman zerbrochen sein.

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Wie die britische "Daily Mail" berichtet, sollen vor allem die vollgepackten Terminkalender der beiden Profisportler zum Liebes-Aus geführt haben. Ständiges Reisen, unterschiedliche Spielpläne und wenig gemeinsame Zeit hätten die Beziehung zunehmend belastet. Trotz der Trennung sollen sie weiterhin ein gutes Verhältnis haben.

Beziehung erst 2025 öffentlich gemacht

Im März 2025 hatten Shelton und Rodman ihre Liebe öffentlich gemacht. Wenige Tage später zeigte sich die US-Fußballerin bei den BMW Open in München erstmals bei einem Turnier in der Box des Tennis-Stars.

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Was die beiden verband: Sie wussten genau, wie anspruchsvoll das Leben als Profisportler ist. Beide kannten den Druck, die vielen Reisen und die schwierige Balance zwischen Karriere und Privatleben.

Auch bei den US Open unterstützte Rodman ihren Freund in diesem Jahr. Shelton schaffte es dort bis ins Finale, musste sich allerdings Alexander Zverev geschlagen geben.

Wenig Zeit für die Liebe

Dass die Beziehung unter den vollen Terminkalendern litt, hatte Shelton bereits im September angedeutet. Gegenüber "Us Weekly" sagte er damals: "Es ist wirklich schwierig. Es ist schwer, Zeit zu finden."

Ben Shelton (24) gehört zur Weltspitze im Tennis. Der US-Amerikaner erreichte heuer Platz vier der Weltrangliste. © Getty Images

Auch sportlich lief es zuletzt für beide nicht nach Wunsch: Shelton verlor im Halbfinale der ATP Finals gegen Carlos Alcaraz, Rodman unterlag mit Washington Spirit im Finale der US-Frauenliga.

Trinity Rodman zählt zu den bestbezahltesten Fußballerinnen der Welt. © NWSL via Getty Images

Die 24-jährige Tochter von Basketball-Legende Dennis Rodman spielt für Washington Spirit und zählt zu den bestbezahlten Fußballerinnen der Welt.