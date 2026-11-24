Nach dem Absturz beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer versucht es Stefan Kraft mit Tapetenwechsel. Vor der Weltcup-Fortsetzung in Ruka reiste der Rekord-Adler aus dem ÖSV-Quartier in Skandinavien ab.

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Mit 16.238 Punkten sammelte Stefan Kraft in 14 Weltcup-Saisonen mehr Punkte als jeder andere Skispringer. Dazu kommen 46 Weltcupsiege, nur mehr sieben fehlen ihm auf die Rekordmarke von Gregor Schlierenzauer (53 Siege). Vor der WM-Saison 2026/27 entschied sich der 33-Jährige zu einem Ausrüsterwechsel - er hebt mit Hirschers Van-Deer-Ski (mit "Biogena"-Aufdruck) ab. Und erhofft sich damit neue Höhenflüge.

Nach einer Top-Vorbereitung das böse Erwachen: Beim ersten Springen in Lillehammer wurde Kraft nach einem soliden ersten Sprung (12.) von einer Windböe erwischt und stürzte auf Platz 30 ab. 24 Stunden später ging überhaupt nichts: Platz 38, Aus nach dem 1. Durchgang. Dazu das große Rätselraten. Kraft im ORF: "Was im Sommer sehr gut funktioniert hat, klappt jetzt überhaupt nicht, vor allem in der Luft: Ich komm extrem flach heraus, mit der Flugkurve kann ich meine Stärken nicht ausspielen. Ich bin da, um ganz vorne reinzuspringen, aber das funktioniert noch nicht. Da brauch ich ein paar gute Trainingseinheiten, dass das wieder gelingt."

Geheimtraining daheim, dann Ruka

Dazu flog der Jungpapa in die Heimat. Um die Akkus bei Ehefrau Marisa und der knapp einjährigen Tochter aufzuladen und um "gscheit zu trainieren". Für die Quali am Freitag und die nächsten beiden Springen (Samstag und Sonntag 16.30 bzw. 14.20 Uhr/ORF1 live) will Kraft wieder zurück in Ruka sein.

In Finnland wollen Auftakt-Sieger Stephan Embacher (führt im Weltcup ex aequo mit Sundal/NOR) und Sensations-Debütant Raffael Zimmermann (nach Plätzen 3 und 2 Gesamt-Dritter) ihren Höhenflug fortsetzen.