Ein Screenshot aus GTA 6 kann teuer werden: Wer freizügige Szenen über das PlayStation- oder Xbox-Netzwerk teilt, riskiert eine Account-Sperre. Ein Spieler wurde bereits für 30 Tage ausgeschlossen.

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In GTA 6 gehört nackte Haut zum Spiel – doch wer entsprechende Bilder mit Freunden teilt, kann Ärger bekommen. Ein PS5-Spieler musste das jetzt erfahren: Sony sperrte ihn für 30 Tage von den sozialen Funktionen des PlayStation Network (PSN).

Nacktes Bild an Freund geschickt

Wie das Online-Magazin "Eurogamer" berichtet, machte der Nutzer "DerrickGott007" seinen Fall auf X öffentlich. Er hatte mit der Kamera im Spiel eine FKK-Anlage fotografiert. Auf dem Screenshot waren mehrere nackte Spielfiguren zu sehen. Anschließend schickte er das Bild per privater Nachricht an einen Freund.

Die Reaktion von Sony ließ nicht lange auf sich warten: Der Konzern wertete die Aufnahme als "pornografische oder obszöne Inhalte" und verhängte eine 30-tägige Sperre.

Auch private Nachrichten werden kontrolliert

Sonys Verhaltenskodex verbietet das Teilen pornografischer oder obszöner Inhalte sowie von Nacktheit. Das gilt offenbar auch für private Nachrichten und Screenshots aus Spielen.

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Die Folgen sind für den betroffenen Gamer erheblich: Während der Sperre kann er nach eigenen Angaben auch keine Online-Mehrspielermodi anderer Spiele wie "Call of Duty" nutzen. Bei weiteren Verstößen drohen noch härtere Konsequenzen bis hin zur vollständigen Kontosperre.

Auch Xbox-Spieler betroffen

Auch bei Microsofts Xbox gab es einen ähnlichen Fall. Ein Nutzer namens Sangobar berichtete auf Reddit von einer 48-stündigen Sperre. Er hatte einen GTA-6-Clip mit leicht bekleideten Strandbesuchern hochgeladen. Seiner Aussage nach war darauf nicht einmal Nacktheit zu sehen. Das Video sei zudem automatisch ins Xbox-Netzwerk übertragen worden.

Xbox-Spieler sollten deshalb die automatische Freigabe von Aufnahmen in den Einstellungen unter "Aufnehmen & Teilen" überprüfen.

Wer Ärger vermeiden will, sollte freizügige Szenen aus GTA 6 besser nicht über die Konsolennetzwerke verschicken oder hochladen. Denn auch wenn solche Inhalte im Spiel selbst vorkommen, gelten für das Teilen auf PSN und Xbox eigene Regeln.