Eine 36-jährige US-Amerikanerin ist in Georgia tot auf einem Feld gefunden worden. Eine Autopsie bestätigte nun: Die dreifache Mutter starb bei einem Hundeangriff.

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Der Tod von Allison Lynn Anderson erschüttert ihre Familie. Am 16. November wurde die 36-Jährige auf einem Grundstück in der Stadt Cartersville entdeckt. Zunächst kursierten unterschiedliche Angaben zu ihrem Tod. Jetzt steht fest: Verletzungen durch Hunde waren tödlich.

Mehrere Hunde eingefangen

Wie der US-Sender CBS News berichtet, wurden Einsatzkräfte am Morgen zum Fundort gerufen. Gegen 9 Uhr entdeckten sie Anderson leblos auf einem Feld hinter einem verlassenen Haus. Sie konnte nur noch für tot erklärt werden.

Eine vorläufige Autopsie ergab, dass die Frau an Verletzungen starb, die ihr von Hunden zugefügt worden waren. Gerüchte im Internet, wonach Anderson Schusswunden erlitten habe, wurden von den Ermittlern zurückgewiesen.

Mehrere Hunde, die an der tödlichen Attacke beteiligt gewesen sein sollen, wurden inzwischen eingefangen und der Tierkontrollbehörde übergeben. Wie viele Tiere es waren und um welche Rassen es sich handelte, ist bisher nicht bekannt.

Nachbarin erinnert sich an die Mutter

Eine Nachbarin erzählte dem Sender FOX 5 Atlanta, dass sie Anderson immer wieder in der Gegend spazieren gesehen habe. Gelegentlich sei die 36-Jährige stehen geblieben, um sich mit ihr zu unterhalten. "Sie war wirklich ein ganz lieber Mensch", erinnerte sich die Anwohnerin.

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Die Ermittler sichteten auch Aufnahmen einer Überwachungskamera, die am Haus der Nachbarin angebracht war. Ob Anderson am Tag ihres Todes tatsächlich in der Gegend spazieren war, ist bislang unklar.

Tochter wäre bald selbst Mutter geworden

Anderson hinterlässt drei Kinder. Besonders tragisch: Ihre älteste Tochter ist 20 Jahre alt und erwartet ihr erstes Kind. Die 36-Jährige wäre damit bald zum ersten Mal Großmutter geworden.

Ihre Tochter machte ihrem Schmerz in einem Statement Luft. Sie sei fassungslos, dass der Besitzer die Hunde nicht unter Kontrolle gehabt habe. Was ihre Mutter durchmachen musste, sei "die reinste Tortur" gewesen.