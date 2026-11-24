Ein unglaubliches Gedankenexperiment: Würde die Sonne von einer Sekunde auf die andere verschwinden, würde es auf der Erde nicht sofort dunkel. Wir hätten noch gut acht Minuten Sonnenlicht.

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Der Grund dafür ist die endliche Geschwindigkeit des Lichts. Was wir am Himmel sehen, ist nämlich nicht die Sonne in Echtzeit, sondern ihr Bild von vor rund acht Minuten.

Licht braucht 499 Sekunden bis zur Erde

Zwischen der Sonne und unserem Planeten liegen im Durchschnitt rund 149,6 Millionen Kilometer. Das Licht legt diese Strecke mit knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde zurück. Für den Weg braucht es etwa 499 Sekunden – das sind acht Minuten und 19 Sekunden.

Würde die Sonne also in einem rein theoretischen Szenario plötzlich verschwinden, würden wir das zunächst nicht bemerken. Auf der Erde käme weiterhin Sonnenlicht an. Erst wenn der letzte Lichtstrahl bei uns angekommen wäre, würde es auf der Tagseite dunkel.

Auch die Schwerkraft wäre nicht sofort weg

Das Gedankenexperiment hat noch eine überraschende Seite: Auch die Bewegung der Erde würde sich nicht unmittelbar ändern. Nach Einsteins Relativitätstheorie breiten sich Veränderungen des Gravitationsfeldes höchstens mit Lichtgeschwindigkeit aus.

Nach gut acht Minuten würde die Erde die Veränderung der Sonnenanziehung bemerken. © Getty Images

Erst nach gut acht Minuten würde die Erde also auch die Veränderung der Sonnenanziehung bemerken.

Je nach Jahreszeit dauert es unterschiedlich lang

Die berühmten acht Minuten und 19 Sekunden sind ein Durchschnittswert. Denn die Erde bewegt sich nicht auf einer perfekten Kreisbahn um die Sonne. Anfang Jänner ist sie der Sonne näher, Anfang Juli weiter von ihr entfernt.

Deshalb schwankt die Lichtlaufzeit im Jahresverlauf ungefähr zwischen acht Minuten und elf Sekunden und acht Minuten und 27 Sekunden.

Das Prinzip gilt übrigens nicht nur für die Sonne: Auch das Licht des Mondes braucht etwas mehr als eine Sekunde bis zur Erde. Bei weit entfernten Sternen sehen wir sogar Licht, das bereits vor vielen Jahren ausgesendet wurde.