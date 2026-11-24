Auf Tristan da Cunha leben rund 220 Menschen, die ausschließlich per Schiff erreichbar sind.

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Wir träumen oft von der viel gerühmten einsamen Insel. Tristan da Cunha ist genau das: eine verlassene Insel, irgendwo im Nirgendwo, auf der nur eine Handvoll Menschen leben. Warum viele der Ansicht sind, es handle sich um die einsamste Insel der Welt? Das liegt erst einmal an der Entfernung: Bis zur nächsten bewohnten Insel St. Helena sind es etwa 2.430 Kilometer, Südafrika ist rund 2.800 Kilometer entfernt.

Langwierige Anreise

Mal eben auf die Insel jetten? Das wird nichts: Tristan da Cunha hat gar keinen Flughafen. Die Anreise ist nur auf dem Seeweg möglich. Die Fahrt mit dem Schiff dauert etwa vier bis sechs Tage. Allerdings ist auch das kein unkompliziertes Unterfangen: Es gibt keine regelmäßigen Fähren. Wer auf die Insel will, muss sich meist einer Expeditionskreuzfahrt oder einer Sonderfahrt anschließen.

Wenig Menschen, viel Platz

Rund 220 Menschen leben auf der Insel. Bei ihnen handelt es sich in vielen Fällen um die Nachfahren europäischer Seefahrer und Siedler, die es in diese abgelegene Gegend verschlagen hat. Seit nicht allzu langer Zeit hat Tristan de Cunha eine Einwanderin mehr: Wie die New York Times berichtet, besuchte die Britin Kelly Green ihren Vater, der dort einen Verwaltungsjob angenommen hatte. Nach einigen Besuchen und mehreren Jahren entschied sie, dort zu bleiben. Sie ist die erste Frau in mehr als 100 Jahren, die beschlossen hat, sich hier anzusiedeln.

Die einzige dauerhafte Siedlung und damit die Hauptstadt von Tristan de Cunha heißt Edinburgh of the Seven Seas, die Einwohner nennen sie aber einfach "The Settlement". Die Menschen auf der Insel überleben ohne klassische Supermärkte und sind hauptsächlich Selbstversorger: Sie betreiben Landwirtschaft, halten Vieh und fischen. Kartoffeln zählen zu den Hauptnahrungsmitteln. Es gibt aber auch eine besondere Delikatesse: Der Tristan-Rock-Lobster ist ein wichtiges Exportprodukt.

Paradies für Tiere

Was so abgelegen liegt, kann nur eine besondere Flora und Fauna bieten. So ist es auch: Die Inselgruppe beherbergt Seevögel, Albatrosse, Pinguine und Robben. Viele der Arten, die heimisch sind, gibt es nur hier.