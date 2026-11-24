Was war denn da los? Ein US-Politiker verdreht bei einer Pressekonferenz plötzlich die Augen – und das Internet dreht gleich mit. Das Video geht viral und viele wittern einen getarnten Echsenmenschen. Jetzt muss sich der Politiker selbst zu den wilden Alien-Theorien äußern.

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Auf den ersten Blick könnte man tatsächlich meinen, eine Szene aus einem Science-Fiction-Film zu sehen: Während New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pressekonferenz spricht, steht hinter ihm ein Mann, der plötzlich auffällig mit den Augen rollt. Für einen kurzen Moment wirken diese dabei beinahe vollständig weiß. Der Ausschnitt verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken – und löste eine Welle an Spekulationen aus.

Bei dem Mann handelt es sich um Jordan J. G. Wright, einen demokratischen Abgeordneten im Parlament des US-Bundesstaates New York. Doch im Internet wurde aus dem Politiker kurzerhand ein angeblicher "Echsenmensch". Einige Nutzer sind überzeugt, einen Beweis dafür entdeckt zu haben, dass sich reptilienartige Wesen unter Menschen verstecken. Andere vermuteten, die Aufnahme sei mit künstlicher Intelligenz erzeugt worden.

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"Men in Black"-Aliens mitten unter uns?

Ein Nutzer kommentierte den Clip mit der Behauptung, genau so würden Echsen blinzeln. Er sei sich sicher, dass sich längst Außerirdische im Stil der "Men in Black"-Filme als Menschen ausgeben und unerkannt unter uns leben würden. Auch auf Plattformen wie Reddit wurde heftig über Wrights vermeintlich nicht menschliche Augen diskutiert.

Im Internet sind sich einige Nutzer sicher: So blinzeln nur die Außerirdischen aus "Men in Black". © Getty Images

Für die Behauptungen gibt es allerdings keine Belege. Der Ausschnitt stammt von einer tatsächlichen Pressekonferenz am New Yorker Rathaus. Auch ein Faktencheck von Mimikama kommt zum Schluss, dass die Aufnahme keinen Hinweis auf einen "Reptilienmenschen" liefert. Weshalb Wright seine Augen in diesem Moment so bewegt, bleibt dennoch offen.

Politiker: "Offensichtlich bin ich ein Mensch"

Die "New York Post" konfrontierte Wright mit den wilden Spekulationen. Der 32-Jährige konnte selbst zunächst keine Erklärung für den merkwürdigen Augenblick liefern: "Ich habe keine Ahnung, was in diesem Video los war. Ich bin mir wirklich nicht sicher", sagte er.

Der 32-Jährige konnte selbst zunächst keine Erklärung für den merkwürdigen Augenblick liefern © New York State Assembly

Eines stellte er aber klar: "Offensichtlich bin ich ein Mensch." Als Beleg verwies er auf seine politische Arbeit und nannte dabei unter anderem vier Millionen Dollar, die er für ein Zentrum für Umweltgerechtigkeit in Harlem bereitgestellt habe. Zu Echsen oder Außerirdischen könne er nichts sagen.

Die Theorie von reptilienartigen Wesen, die angeblich als Menschen getarnt die Welt kontrollieren, kursiert bereits seit Jahrzehnten. Im Internet wird sie unter anderem in Verschwörungskreisen immer wieder aufgegriffen. Der kurze Augenblick hinter Mamdani hat ihr nun neuen Auftrieb verschafft.