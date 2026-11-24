Ungewöhnliche Premiere in Finnland: Französische Rafale-Kampfjets nutzten erstmals eine Schnellstraße als Start- und Landebahn. Die Piloten mussten dabei auch mit starkem Schneefall zurechtkommen.

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Mitten auf einer finnischen Fernstraße landeten plötzlich französische Kampfjets. Am 21. November testeten Rafale-Maschinen bei Jännevirta erstmals Starts und Landungen auf einer Schnellstraße in Finnland. Mindestens zwei Flugzeuge absolvierten dabei vollständige Landungen und Starts sowie sogenannte Touch-and-go-Manöver.

Dabei setzen die Piloten ihre Maschinen kurz auf der Fahrbahn auf und starten unmittelbar wieder durch. Der betroffene Abschnitt der Fernstraße 9 war bereits seit dem 18. November für den normalen Verkehr gesperrt.

Kampfjets trotz Schneefall auf der Straße

Die finnische Luftwaffe bestätigte den ungewöhnlichen Test. Für die französischen Rafale war es der erste Einsatz dieser Art auf einer finnischen Schnellstraße. Zusätzliche Herausforderungen brachte das Wetter: Während der Manöver herrschte starker Schneefall.

Die Flugzeuge gehörten zum französischen Erprobungsgeschwader "Côte d’Argent". Sie waren unbewaffnet, trugen aber jeweils zwei Zusatztanks unter den Tragflächen. Die Maschinen nahmen an der Militärübung "Protective Fence 26" teil.

Mehr als 4000 Soldaten bei Militärübung

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An dem Manöver in Finnland beteiligten sich rund 40 Flugzeuge und mehr als 4000 Soldaten. Neben den französischen Rafale waren finnische F/A-18 Hornet und Hawk-Trainingsflugzeuge sowie NH90-Hubschrauber im Einsatz. Auch niederländische F-35A und schwedische Gripen nahmen teil.

Das französische Kontingent war auf dem Luftwaffenstützpunkt Rovaniemi in Lappland stationiert. Nach den Tests kehrten die beteiligten Flugzeuge dorthin zurück.

Frankreich will Kampfjets flexibler einsetzen

Hinter dem ungewöhnlichen Manöver steckt ein militärischer Plan: Frankreich will seine Kampfjets künftig auch von weniger erwartbaren Standorten aus einsetzen können. Das Konzept "Morane" sieht vor, Flugzeuge rasch auf unterschiedliche Einsatzorte zu verteilen – etwa auf Ausweichflugplätze oder Straßenabschnitte in verbündeten Ländern.

So sollen gegnerische Streitkräfte schwerer einschätzen können, wo sich die Kampfjets gerade befinden. Ein Angriff auf einen einzelnen Luftwaffenstützpunkt könnte dadurch weniger Wirkung haben.

Straßen als Start- und Landebahnen sind für Militärflugzeuge grundsätzlich nichts Neues. Frankreich hatte bereits 1998 Mirage-2000-Kampfjets bei einem Manöver in Polen von einer Autobahn aus operieren lassen. Auch ein Transportflugzeug vom Typ CASA CN-235 landete im August bei einer Übung in Schweden auf einer Straße.