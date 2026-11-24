US-Präsident Donald Trump meldet zwei historische Bestmarken für die fliegende Regierungszentrale der Vereinigten Staaten. Nach der Rückkehr aus China soll die Präsidentenmaschine vom Typ Boeing 747 sowohl bei der Flugdauer als auch beim Abfluggewicht neue Maßstäbe im US-Militär gesetzt haben.

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Der erste Rekord betrifft die reine Flugdauer über den Pazifik und den nordamerikanischen Kontinent. Die Maschine hob am 19. November um 17:54 Uhr Ortszeit im chinesischen Shenzhen ab und setzte nach Angaben des Weißen Hauses um 20:01 Uhr Ortszeit auf der Militärbasis Joint Base Andrews nahe Washington DC auf.

Daten und Fakten:

Startort & Zeit: Shenzhen (China), 17:54 Uhr Ortszeit

Shenzhen (China), 17:54 Uhr Ortszeit Landeort & Zeit: Joint Base Andrews (USA), 20:01 Uhr Ortszeit

Joint Base Andrews (USA), 20:01 Uhr Ortszeit Gesamtdistanz: Rund 13.900 Kilometer

Rund 13.900 Kilometer Reiseflughöhe: Rund 10.000 Meter

Rund 10.000 Meter Durchschnittsgeschwindigkeit: Rund 926 km/h

Rund 926 km/h Reisedauer: Knapp 15 Stunden (Trump sprach von 14,5 Stunden)

Die Flugroute führte über Shanghai, Tokio, Alaska und Kanada sowie Cleveland direkt an die US-Ostküste. Normalerweise erfordert diese Distanz für die älteren Air-Force-One-Maschinen inklusive eines Zwischenstopps zum Nachtanken rund 20 Stunden.

Warum die Katar-Schenkung diesen Rekord erst ermöglichte

Bei dem Rekordflugzeug handelt es sich um die VC-25B Bridge – jene Boeing 747-8, die den USA zuvor von Katar geschenkt worden war. Die Maschine wurde in nur zehn Monaten eilig umgebaut und dient seit Juli als Übergangslösung, bis der US-Luftfahrtkonzern Boeing die beiden regulären neuen Präsidentenjets fertigstellt.

Dass gerade dieser Jet den Rekord aufstellte, hängt mit seinen technischen Eigenheiten und Einschränkungen zusammen:

Fehlende Luftbetankung: Die VC-25B Bridge kann nicht in der Luft betankt werden.

Die VC-25B Bridge kann nicht in der Luft betankt werden. Vergleich mit Begleitmaschinen: Die beiden älteren VC-25A-Maschinen, die ebenfalls an der Asien-Reise teilnahmen, mussten auf dem Heimweg in Alaska zwischenlanden, obwohl sie theoretisch im Flug betankt werden könnten.

Die beiden älteren VC-25A-Maschinen, die ebenfalls an der Asien-Reise teilnahmen, mussten auf dem Heimweg in Alaska zwischenlanden, obwohl sie theoretisch im Flug betankt werden könnten. Weniger Panzerung: Da die Maschine nur zum Teil den strengen Sicherheitsanforderungen an vollwertige Präsidentenmaschinen entspricht und weniger schwer gepanzert ist, besitzt sie eine höhere Reichweite als die kommenden Spezialmodelle.

454 Tonnen beim Start: Schwerer als ein gigantischer Militärtransporter

Die zweite Bestmarke betrifft das Abfluggewicht auf der Startbahn in Shenzhen. Die Maschine soll beim Verlassen Chinas knapp eine Million Pfund gewogen haben – das entspricht rund 454 Tonnen.

Damit war dieser Start der schwerste in der gesamten Geschichte der US Air Force:

Vergleich mit Transportriesen: Das Gewicht übertrifft sogar eine vollbeladene C-5M Galaxy, eines der mächtigsten Transportflugzeuge des amerikanischen Militärs.

Das Gewicht übertrifft sogar eine vollbeladene C-5M Galaxy, eines der mächtigsten Transportflugzeuge des amerikanischen Militärs. Ziviles Limit übertroffen: Eine reguläre, zivile Boeing 747-8 hat ein maximales Startgewicht von rund 448 Tonnen und eine Maximalreichweite von etwa 14.400 Kilometern.

Eine reguläre, zivile Boeing 747-8 hat ein maximales Startgewicht von rund 448 Tonnen und eine Maximalreichweite von etwa 14.400 Kilometern. Treibstoff-Maximum: Um die 13.900 Kilometer nonstop zu bewältigen, war der Jet bis an die absolute Belastungsgrenze mit Kerosin betankt.

Brisante Diskussion um künftige Sicherheits-Standards

Die Rekorde werfen gleichzeitig ein Schlaglicht auf die künftige Flotte des Weißen Hauses. Die beiden regulär bestellten VC-25B-Jets von Boeing, deren Auslieferung für 2028 geplant ist, werden eine solche Nonstop-Strecke voraussichtlich nicht bewältigen können.

Wegen massiver Panzerung und umfangreicher Schutzsysteme gegen Atomangriffe sinkt deren Reichweite laut US-Militärmagazin TWZ auf rund 10.900 Kilometer. Zudem hatte Trump während seiner ersten Amtszeit die Möglichkeit zur Luftbetankung bei den Neubauten aus Kostengründen streichen lassen, was bis heute von Sicherheitsexperten scharf kritisiert wird.

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Mitreisende Journalisten erhielten unterdessen eine vom Präsidenten handsignierte Erinnerungskarte über den Rekordflug – eine offizielle, unabhängige Bestätigung durch Boeing oder die US Air Force steht bislang allerdings noch aus.