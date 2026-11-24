Ein Gericht in China hat einen Ministerialbeamten wegen Vorwürfen der Spionage für ein ausländisches Land und dem Verrat von geheimen Informationen zum Tode verurteilt.

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Der Verurteilte mit dem Nachnamen Ma sei von einem ausländischen Geheimdienst angeworben worden, während er im Ausland arbeitete, hieß es in einem am Montag online veröffentlichten Bericht der Gold Wall Press, die Chinas Nationaler Behörde für den Schutz von Staatsgeheimnissen nahesteht.

Keine Angaben zu Auftraggeberland

Eine Person namens Kailin habe Ma demnach häufig getroffen, zunächst unter dem Vorwand, Chinesisch lernen zu wollen. Kailin habe dann langsam die Gespräche auf "politisch heikle Themen gelenkt", um Informationen über Chinas Einsätze in einem anderen Land zu erfahren. In dem Bericht wurde nicht erwähnt, welche Länder daran beteiligt gewesen sein sollten. Im Zuge der Unterhaltungen soll Ma "große Mengen an vertraulichen Informationen über chinesische Institutionen" preisgegeben haben.

Schließlich wurde Ma den Angaben zufolge von einem Kollegen Kailins angedroht, ihn gegenüber China auffliegen zu lassen, wenn er nicht kooperieren würde. Er soll daraufhin eine Vereinbarung über eine monatlich bezahlte Zusammenarbeit unterzeichnet und nach seiner Rückkehr "eine langjährige Karriere als Spion" begonnen haben, in deren Zuge er vertrauliche Informationen aus seiner Arbeit weiterleitete. Nachdem er aufgeflogen war, befand ein Gericht dem Bericht zufolge, dass er mehr als ein Million Yuan (rund 140.000 Euro) für die Weitergabe von 35 Informationen erhalten habe.

Wann oder wo Ma verurteilt wurde, war dem Bericht nicht zu entnehmen. Chinesische Gerichte veröffentlichen nur selten Informationen über Fälle, die die staatliche Sicherheit betreffen.