Mit einer landesweiten Unterschriftenaktion und neuen Gesetzentwürfen will Italiens stellvertretender Ministerpräsident und Lega-Chef Matteo Salvini gegen den "politischen Islam" vorgehen.

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An Informationsständen auf öffentlichen Plätzen sollen Unterschriften für ein Verbot von Organisationen gesammelt werden, die mit der Muslimbruderschaft in Verbindung stehen sollen. Für den 12. und 13. Dezember kündigte Salvini eine Mobilisierung in ganz Italien an.

Bei der Vorstellung der Kampagne im italienischen Parlament in Rom griff Salvini auf ein historisches Bild zurück: den Sieg der Heiligen Liga über die osmanische Flotte in der Seeschlacht von Lepanto im Jahr 1571. "Das Risiko besteht darin, fast 500 Jahre zurückzufallen, zur Heiligen Liga, die den Westen bei Lepanto verteidigt hat", sagte Salvini.

Salvini warnt vor Gefahren für westliche Freiheitsrechte

Der Vizepremier wandte sich gegen eine vermeintliche Ausbreitung des politischen Islam in Italien und Europa. "Nein zur Nutzung des Islam, um Italien und Europa zu kolonisieren", erklärte der Lega-Chef.

Die Gefahr für Italien gehe nicht von Russland aus, betonte Salvini. Es drohe vielmehr, dass "die Italiener in ihrem eigenen Land zu Gästen werden" und mit Regeln konfrontiert seien, die mit den westlichen Freiheitsrechten unvereinbar seien. Als Beispiele nannte er Städte in Frankreich und Großbritannien, die seiner Ansicht nach "bereits weitgehend verloren sind".

Für das letzte Jahr der laufenden Legislaturperiode in Italien kündigte Salvini mehrere politische Vorhaben an. Dazu gehören eine Erfassung nicht genehmigter islamischer Gebetsstätten sowie Vorgaben zur Verwendung der italienischen Sprache bei Imam-Predigen. Außerdem soll ein Anerkennungsverfahren für islamische Gemeinschaften sicherstellen, dass staatliches Recht Vorrang vor religiösen Vorschriften hat.

Salvini rief auch politische Gegner zur Unterstützung auf. "Wir laden auch Frauen und Männer der Linken ein, uns bei der Verteidigung der in der Verfassung verankerten Rechte zu helfen", erklärte er.