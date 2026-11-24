Ein Bach in der türkischen Provinz Rize hat sich plötzlich auffällig rot verfärbt. Videos der ungewöhnlichen Veränderung sorgen in sozialen Netzwerken für Aufsehen. Nun haben die Behörden einen möglichen Verursacher ausfindig gemacht.

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Die Aufnahmen zeigen den Bach Değirmendere im Nordosten der Türkei mit auffällig rotem Wasser. Eine türkische Content Creatorin veröffentlichte das Video am 21. November auf Instagram. Der Anblick beunruhigte Anwohner und Passanten.

Behörden schalten sich ein

Nach der Verbreitung der Bilder leiteten die Stadtverwaltung und die regionale Umweltbehörde Untersuchungen ein. Wasserproben wurden entnommen, außerdem kontrollierten Einsatzkräfte den Flusslauf mit Drohnen.

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Dabei stießen sie laut türkischen Medien auf eine Anlage, die offenbar unkontrolliert und illegal Abwasser in das Gewässer leitete.

Teefabrik unter Verdacht

Bei dem Betrieb soll es sich um eine private Teeverarbeitungsfabrik handeln. Sie steht im Verdacht, für die auffällige Rotfärbung verantwortlich zu sein.

Welche Substanz das Wasser tatsächlich rot färbte, ist allerdings noch nicht geklärt. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen stehen aus. Auch das Ausmaß einer möglichen Umweltverschmutzung muss erst ermittelt werden.

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Gegen den Betrieb wurde bereits eine Verwaltungsstrafe verhängt.