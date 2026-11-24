Schock
Rassismus-Eklat: RTLzwei schmeißt die Wollnys raus!
Wie das Branchenmagazin DWDL.de berichtet, entfällt bereits die für diesen Donnerstag, den 26. November, fest eingeplante neue Folge der Reality-Reihe "Die Wollnys" ersatzlos. Um die entstandene Lücke in der Hauptsendezeit zu schließen, greift der Privatsender kurzfristig auf Wiederholungen der Comedyshow "Genial daneben" zurück.
Ein Sendersprecher begründete die abrupte Maßnahme mit deutlichen Worten: "Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst." Aus diesem Grund habe sich die Sendeleitung entschlossen, "vorerst keine weiteren neuen Folgen von 'Die Wollnys' zu zeigen." Zudem unterstrichen die Verantwortlichen, dass das Medienhaus geschlossen für Werte wie Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander stehe.
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Veröffentlichte Sprachnachrichten lösen Beben aus
Der Hintergrund des Skandals wiegt schwer. Tochter Loredana Wollny hatte gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ein Video im Internet verbreitet, das für gewaltiges Aufsehen sorgte. Darin spielte das Paar brisante Sprachnachrichten ab, die mutmaßlich von Mutter Silvia Wollny stammen und rassistische Inhalte transportieren sollen. Der öffentliche Zwist eskalierte binnen weniger Stunden und brachte den Sender in arge Erklärungsnot, schließlich flimmert das Erfolgsformat rund um die Großfamilie bereits seit Anfang 2011 über die deutschen Fernsehbildschirme.
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Heftige Debatten in den sozialen Netzwerken
Silvia Wollny, die vor einigen Monaten eine Nervenkrankheit öffentlich gemacht hatte, schweigt bislang zu den schweren Vorwürfen und der Entscheidung des Senders. Noch vor rund einer Woche hatte die Matriarchin auf ihrem Instagram-Profil eine Vorschau auf die neuen Folgen geteilt. Unter diesem Beitrag tobt nun eine hitzige Debatte unter den Anhängern. Eine Userin zeigte sich erschüttert: "Ich kenne euch schon viele Jahre bzw. schaue euch seit Jahren. Aber nach den Videos bin ich leider sehr geschockt. Es geht uns alle nichts an, das stimmt wohl, aber die Wortlaute waren überhaupt nicht in Ordnung." Andere lobten den drastischen Schritt des Senders: "Gute Entscheidung von RTLzwei zunächst keine weiteren Folgen zu zeigen." Zudem stellte ein Nutzer klar: "Rassismus bleibt Rassismus! Da spielt es keinerlei Rolle, ob es eine Meinungsverschiedenheit gewesen sein soll." Ob die Wollnys jemals wieder ins TV-Programm zurückkehren, ist derzeit völlig ungewiss.
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