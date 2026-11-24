Der Fall Gisèle Pelicot sorgt erneut für Entsetzen: Ein Pariser Verlag hat Nacktbilder der Französin ohne ihre Zustimmung an Journalisten verschickt, um ein Buch zu bewerben. Pelicot fühlt sich dadurch erneut gedemütigt und kündigt rechtliche Schritte an.

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Die Fotos stammen aus den Gerichtsakten und wurden von ihrem inzwischen verurteilten Ex-Mann Dominique Pelicot aufgenommen. Er hatte seine Frau über Jahre betäubt, missbraucht und anderen Männern zur Vergewaltigung überlassen. 2024 wurde er dafür zu 20 Jahren Haft verurteilt.

"Erneut gedemütigt und verletzt"

Der Verlag Tinbad verschickte die Aufnahmen an französische Journalisten, um auf ein Buch der Philosophin und Psychoanalytikerin Sabine Prokhoris aufmerksam zu machen. Darin setzt sich die Autorin unter anderem mit dem Fall Pelicot auseinander.

Gisèle Pelicot zeigte sich gegenüber dem französischen Nachrichtensender BFMTV entsetzt: "Heute fühle ich mich erneut gedemütigt, bloßgestellt und verletzt." Sie habe darum gekämpft, ihre Würde und Freiheit zurückzugewinnen, und werde nicht zulassen, dass ihr diese wieder genommen werden.

Die Anwälte von Gisèle Pelicot kündigten rechtliche Schritte gegen den Verlag und die Autorin an. © AFP

Die Verlagsleiterin Christelle Mercier bestätigte den Versand der Bilder. Sie seien "lediglich privat, in ein paar Mails" verschickt worden – allerdings ohne Zustimmung Pelicots. Gegenüber der Satirezeitung "Le Canard enchaîné" soll Mercier zudem erklärt haben, die Fotos sollten Lust darauf machen, das Buch zu lesen. Die Autorin gab an, von der Werbeaktion nichts gewusst zu haben.

Verlag stoppt Werbung und entschuldigt sich

Inzwischen hat sich Tinbad offiziell entschuldigt. Der Verlag bezeichnete den Versand als "bedauerliche und unangemessene Kommunikation". Das Buch werde nicht neu aufgelegt, die Werbeaktion sei vollständig eingestellt worden.

Die Anwälte von Gisèle Pelicot kündigten rechtliche Schritte gegen den Verlag und die Autorin an.