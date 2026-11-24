In nur zwei Tagen spendete der Amazon-Gründer Aktien im Wert von 198,9 Millionen Dollar. Heuer kamen damit bereits mehr als 600 Millionen Dollar an Spenden zusammen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jeff Bezos hat erneut Millionen für den guten Zweck locker gemacht. Am 12. und 13. November übertrug der Amazon-Gründer insgesamt 771.492 Aktien seines Unternehmens an gemeinnützige Organisationen. Ihr Wert: knapp 198,9 Millionen US-Dollar – umgerechnet rund 181 Millionen Euro. Das berichtet das US-Magazin "Forbes".

Die Spende geht aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Allein am 12. November gab Bezos 674.088 Aktien ab, am Tag darauf folgten weitere 97.404.

Bezos spendet heuer bereits 629 Millionen Dollar

Damit steigt der Wert seiner 2026 bekannt gewordenen Aktienspenden auf rund 629 Millionen Dollar (572 Millionen Euro). Das berichtet "Fortune" unter Berufung auf Börsenunterlagen.

Rund 25 Millionen Dollar der jüngsten Spende gingen an den Bezos Earth Fund. Das Geld soll unter anderem dem Klimaschutz zugutekommen. Auch Day 1 Academies erhielt heuer Amazon-Aktien. Die Organisation betreibt 38 kostenlose Vorschulen in mehreren US-Bundesstaaten.

Trotz Spenden: Bezos besitzt weiter Milliardenvermögen

Von seinem Aktienbesitz hat Bezos allerdings nur einen kleinen Teil abgegeben. Laut "Forbes" hält er weiterhin mehr als 878 Millionen Amazon-Aktien. Ihr Wert lag Mitte November bei rund 226,4 Milliarden Dollar. Die bisher bekannt gewordenen Spenden entsprechen weniger als 0,3 Prozent seines Aktienbestands.

Ex-Frau MacKenzie Scott spendete 26,4 Milliarden Dollar

Auch Bezos' Ex-Frau MacKenzie Scott zählt zu den großzügigsten Spenderinnen der Welt. Bei der Scheidung 2019 erhielt sie Amazon-Aktien im Wert von rund 38,3 Milliarden Dollar. Davon hat sie laut "Forbes" bereits 26,4 Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke gespendet.

© Getty Images

Allein 2025 kamen rund 7,2 Milliarden Dollar zusammen. Zum Vergleich: Bezos und seine Ehefrau Lauren Sánchez Bezos hatten bis Ende 2025 laut "Forbes" gemeinsam schätzungsweise 4,7 Milliarden Dollar gespendet.