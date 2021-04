Perversling onaniert vor Spaziergängerinnen

Befriedigte sich selbst - Als er angesprochen wurde, lief er davon.

Bregenz. Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in Hard (Bez. Bregenz) zwei Spaziergängerinnen sexuell belästigt. Zunächst masturbierte er in einem Gebüsch, nachdem die Frauen an ihm vorbeispaziert waren, folgte er ihnen mit geöffneter Hose. Er begann erneut, sich selbst zu befriedigen, lief aber davon, als eine der Spaziergängerinnen ihn ansprach. Die Polizei (Tel. 059133-8125) bittet um Hinweise.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 55 und 60 Jahren. Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat dunkles, grau meliertes Haar und war mit einer dunklen Jeanshose und einem dunkelblauen Oberteil bekleidet.