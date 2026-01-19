Alles zu oe24VIP
Martin Thür
Milliardäre am Zug

ZIB-Moderator Thür: "Trump hat Venezuela-Präsidenten Hops genommen"

19.01.26, 22:11
US-Präsident Donald Trump ist Thema in der ZIB2.

Unternehmensberaterin Sandra Navidi lebt seit Jahrzehnten in den USA und analysiert die Lage dort auch für die ZIB2. Star-Anchor Martin Thür fragt gerade heraus: "Trump ist angetreten mit der Botschaft, Frieden zu schaffen. Nach der Gaza-Waffenruhe hat er den Präsidenten von Venezuela Hops genommen. Nun bedroht er die EU mit der Annektion von Gebieten. Was hat sich geändert?"

"Trump lügt und betrügt", spricht Navidi Klartext. Er habe sich gar nicht geändert, handle wie schon damals im Geschäftsleben. Er mache einzig das, was ihm Vorteile bringe.

Keine Vorschriften auf Grönland

Milliardäre wollen Grönland, sagt Navidi. "Wenn einem das Territorium gehört, muss man sich nicht an Umweltvorschriften etc. halten. Besonders die Umweltvorschriften sind sehr streng in Grönland. Auch für Rohstoffe können dann keine Preise von einer dortigen Regierung vorgeschrieben werden.

Wenn man Trump keine Grenzen zeige, dann höre er nicht von selbst auf. Nach Grönland möchte er weitere Gebiete. "Es ist wichtig, jetzt einen Fuß vorzuschieben", sagt Navidi.

