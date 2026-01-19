Alles zu oe24VIP
Polarlichter
© foto-webcam.eu

Spektakulärer Himmel

Sonnensturm-Alarm: Polarlichter über Österreich

19.01.26, 22:20
Auf Fotos von zahlreichen Webcams sind Polarlichter am Himmel über Österreich zu sehen.

Der Nachthimmel über Österreich war heute in Teilen des Landes in rot, gelb und rosa getaucht, wie Webcam-Bilder zeigen. Sensationelle Bilder zeigen ein atemberaubendes Himmels-Spektakel. Rund um die Berge sind Polarlichter zu sehen. Schuld ist ein außergewöhnlich starker Sonnensturm der in der Nacht auf Dienstag die Erde erreichte.

Polarlichter über Österreich

Saalfelden

© foto-webcam.eu

Polarlichter über Österreich

Blick zum Großglockner

© foto-webcam.eu

Polarlichter über Österreich

Blick zum Schrankogel

© foto-webcam.eu

Polarlichter über Österreich

Blick zum Hohen Sonnblick 

© foto-webcam.eu

Polarlichter über Österreich

Sankt Anton

© foto-webcam.eu

Polarlichter über Österreich
© foto-webcam.eu
 

Ausgelöst wurde das Sonnensturm-Ereignis am Sonntag durch einen massiven koronalen Massenauswurf der aktiven Sonnenregion 4341.

Die Weltraumwetter-Behörden stuften den Strahlungssturm auf die zweithöchste Warnstufe S4 ein. Es ist der stärkste seit mehr als 20 Jahren und vergleichbar mit den "Halloween-Stürmen" von 2003. Experten sprechen von einem historischen Ereignis.

Die Auswirkungen betreffen vor allem Flugverkehr und Kommunikation in Polarregionen. Fluglinien wurden gewarnt, zudem können Satelliten, Navigationssysteme und Kurzwellenfunk gestört werden. Ein weiterer Teilchenstrom mit Geschwindigkeiten über 1.400 km/h wird erwartet und könnte einen starken geomagnetischen Sturm (G4) auslösen. Es bestehen Risiken für Stromnetze, Satelliten und technische Infrastruktur.

