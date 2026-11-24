Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (71) und seine Ehefrau Carla Bruni-Sarkozy (58) müssen sich wegen des Vorwurfs der Zeugenmanipulation vor einem Pariser Strafgericht verantworten.

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Der Prozess vor dem Pariser Strafgericht soll Ende 2027 stattfinden. Noch vor diesem Verfahren steht für Nicolas Sarkozy allerdings bereits kommenden Montag ein weiterer wichtiger Termin an: Dann fällt das Berufungsurteil in der eigentlichen Libyen-Affäre.

Nach Berichten der Nachrichtenagentur AFP und französischer Medien am Dienstagnachmittag haben Untersuchungsrichter entschieden, Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy und weitere Beschuldigte vor Gericht zu stellen. Insgesamt sind in dem Verfahren elf Personen angeklagt, darunter auch die bekannte Paparazzi-Vermittlerin Michèle "Mimi" Marchand (79). Im Raum steht der Vorwurf, dass versucht worden sein soll, einen wichtigen Zeugen zur Rücknahme belastender Aussagen gegen den ehemaligen Präsidenten zu bewegen.

Hintergründe zur Libyen-Affäre

Im Zentrum der Ermittlungen steht der französisch-libanesische Geschäftsmann Ziad Takieddine (†75). Er galt als zentraler Belastungszeuge in der Frage, ob Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2007 illegal mit Geldern aus dem Libyen des damaligen Machthabers Muammar al-Gaddafi finanziert wurde.

Im Jahr 2020 kam es zu einer überraschenden Kehrtwende, als Takieddine seine Aussagen gegen Sarkozy zunächst zurücknahm, den Ex-Präsidenten später jedoch wieder belastete. Die französische Justiz untersucht seitdem, ob Takieddine zu dieser Rücknahme gebracht wurde, um Sarkozy zu helfen. Ermittler vermuten, dass dafür Geld geflossen sein könnte. Takieddine selbst kann vor Gericht nicht mehr aussagen, da er im September 2025 im Libanon verstorben ist.

Nicolas Sarkozy und Carla Bruni © Getty Images

Rolle von Carla Bruni-Sarkozy

Französische Medien gaben dem Fall den Namen Operation "Rettet Sarkozy". Nach Ansicht der Ermittler soll auch die frühere First Lady Carla Bruni-Sarkozy in die Vorgänge verwickelt gewesen sein. Ihr wird vorgeworfen, dabei geholfen zu haben, die mutmaßliche Einflussnahme auf den Zeugen zu verschleiern, und Kontakt zu beteiligten Personen gehabt zu haben.

Carla Bruni-Sarkozy bestreitet die Vorwürfe, für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Berufungsurteil in der Hauptaffäre

Für Nicolas Sarkozy folgt die nächste juristische Entscheidung bereits in wenigen Tagen. Nachdem er in erster Instanz in der eigentlichen Libyen-Affäre zu fünf Jahren Haft verurteilt worden war, fordert die Staatsanwaltschaft im Berufungsverfahren sieben Jahre Haft.