Wenn am 5. Dezember die legendäre Wettshow unter der Leitung von Bill und Tom Kaulitz in eine neue Ära startet, müssen die Zwillingsbrüder auf prominente Unterstützung ihrer Vorgänger verzichten.

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Das hat gesessen! Wenn am 5. Dezember die legendäre Kult-Show "Wetten, dass..?" mit den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz in eine völlig neue Ära steuert, stehen die beiden schillernden Brüder auf der Promi-Couch überraschend einsam da. Zumindest, was den Segen der Altmeister betrifft!

Nachdem bereits früh feststand, dass Show-Titan Thomas Gottschalk und Erfinder Frank Elstner der Sendung fernbleiben werden, folgte nun die Gewissheit für die weiteren Vorgänger. Auf Anfrage von Merkur.de stellte eine Sendersprecherin des Mainzer Kanals unmissverständlich klar: "Nein, die beiden werden nicht teilnehmen." Damit erteilten auch Wolfgang Lippert, der die Show in den Jahren 1992 und 1993 für neun Ausgaben moderierte, sowie Talkmaster Markus Lanz, der zwischen 2012 und 2014 insgesamt 16 Mal durch das Format führte, der Neuauflage eine Absage.

Gottschalk schaltet Fernseher nicht ein, Elstner sagt schweren Herzens ab

Besonders die Haltung von Thomas Gottschalk, der den Samstagabendklassiker ab 1987 in insgesamt 154 Ausgaben zur größten Unterhaltungsshow Europas formte und sich erst im November 2023 verabschiedete, sorgt für Gesprächsstoff. Er gab bekannt, den Fernseher am 5. Dezember gar nicht erst einzuschalten, und überließ die Zukunft pragmatisch den Sehern: "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums."

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Ganz anders äußerte sich Show-Erfinder Frank Elstner, der das Format 1981 aus der Taufe gehoben und bis 1987 in 39 Folgen präsentiert hatte. Er wäre gerne persönlich vor Ort gewesen, musste die Reise aus gesundheitlichen und kräftemäßigen Gründen jedoch absagen: "Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle dann doch ein bisschen zu anstrengend. Ich hatte eine sehr nette Einladung vom ZDF für meine Frau und mich erhalten, aber ich muss sie leider absagen – so gern ich auch dabei wäre." Den Kaulitz-Brüdern wünscht Elstner dennoch von Herzen Erfolg: "Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird." Somit liegt der Neustart des TV-Dinosauriers am 5. Dezember gänzlich in den Händen der beiden Musiker.