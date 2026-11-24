Die neue Abgasnorm "Euro 7" rückt näher. In Zukunft gibt es strengere Regeln für Bremsen, Reifen und Akkus.

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Ab dem 29. November tritt die neue Abgasnorm "Euro 7" für die Typengenehmigung neuer Pkw- und leichter Nutzfahrzeug-Modelle der Klassen M1 und N1 in Kraft. Für frisch zugelassene Pkw greift sie ein Jahre später, am 29. November 2027, während sich für bereits angemeldete Bestandsfahrzeuge nichts ändert.

Statt die klassischen Grenzwerte für Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx) im Vergleich zu Euro 6 massiv zu verschärfen, nimmt die Verordnung den gesamten Lebenszyklus ins Visier und erfasst bei Messungen künftig auch besonders kleine Partikel. Hersteller müssen zudem nachweisen, dass ihre Fahrzeuge die Vorgaben über acht Jahre oder 160.000 Kilometer dauerhaft einhalten.

Überblick: Was ändert sich für Autofahrer Der größte Teil der Pflichten trifft direkt die Hersteller. Für Autofahrer greifen die Neuerungen beim Kauf, im Betrieb und beim Weiterverkauf: Mehr Sicherheit beim E-Auto- und Gebrauchtwagenkauf: Durch die garantierten Mindestwerte bei der Batteriehaltbarkeit (80 % nach 5 Jahren / 100.000 km bzw. 72 % nach 8 Jahren / 160.000 km) und den per QR-Code abrufbaren digitalen Umweltpass kaufst du bei gebrauchten E-Autos oder Plug-in-Hybriden nicht mehr "die Katze im Sack".

Durch die garantierten Mindestwerte bei der Batteriehaltbarkeit (80 % nach 5 Jahren / 100.000 km bzw. 72 % nach 8 Jahren / 160.000 km) und den per QR-Code abrufbaren digitalen Umweltpass kaufst du bei gebrauchten E-Autos oder Plug-in-Hybriden nicht mehr "die Katze im Sack". Mögliche Mehrkosten beim Neuwagen: Neue Brems- und Reifenstandards sowie aufwendigere Sensorik müssen von den Herstellern entwickelt werden – ob und wie stark sich das auf die Kaufpreise niederschlägt, ist laut ÖAMTC noch offen.

Neue Brems- und Reifenstandards sowie aufwendigere Sensorik müssen von den Herstellern entwickelt werden – ob und wie stark sich das auf die Kaufpreise niederschlägt, ist laut ÖAMTC noch offen. Weniger Spielraum bei Defekten und Tuning: Das On-Board-Monitoring (OBM) meldet anhaltend hohe Abgaswerte im laufenden Betrieb. Defekte an der Abgasreinigung fallen dadurch schneller auf und müssen behoben werden; unzulässiges Chiptuning oder Manipulationen werden deutlich schwieriger.

Das On-Board-Monitoring (OBM) meldet anhaltend hohe Abgaswerte im laufenden Betrieb. Defekte an der Abgasreinigung fallen dadurch schneller auf und müssen behoben werden; unzulässiges Chiptuning oder Manipulationen werden deutlich schwieriger. Langfristige Datentransparenz: Über den Umweltpass kannst du 20 Jahre lang offizielle Daten zu Verbrauch, Reichweite und Emissionen deines Fahrzeugs einsehen. Wenn du bereits ein Auto besitzt, merkst du im Alltag gar nichts – die Änderungen betreffen dich erst, wenn du künftig einen Neuwagen (ab Ende 2027) oder später einen entsprechend jungen Gebrauchtwagen kaufst.

Strenge Regeln für Bremsen, Reifen und Akkus

Erstmals gelten bei der Typengenehmigung Grenzwerte für Partikel aus dem Bremsabrieb, während konkrete Messverfahren und Limits für neue Pkw-Reifen (Klasse C1) ab 1. Juli 2028 folgen. Laut ÖAMTC-Techniker Valentin Keck bleibt dabei abzuwarten, wie sich diese Vorgaben auf die Fahrzeugkosten auswirken.

Für Elektroautos und Plug-in-Hybride schreibt Euro 7 außerdem erstmals verbindliche Mindestwerte bei der Batteriehaltbarkeit vor: Nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern müssen noch mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität vorhanden sein, nach acht Jahren oder 160.000 Kilometern mindestens 72 Prozent.

Digitaler Umweltpass und Dauer-Überwachung

Für jedes neue Fahrzeug wird zudem der digitale Environmental Vehicle Passport (EVP) verpflichtend, der Daten zu Verbrauch, Emissionen, Leistung, Reichweite und Batteriezustand bündelt und mindestens 20 Jahre lang per QR-Code abrufbar bleibt.

Gleichzeitig überwacht ein neues On-Board-Monitoring (OBM) die Emissionen laufend während der Fahrt und schlägt bei Defekten oder Manipulationen Alarm. Um unzulässige Eingriffe in die Fahrzeugsysteme zu verhindern, verschärft die Verordnung zusätzlich die Vorgaben für den Manipulationsschutz und die Cybersicherheit.