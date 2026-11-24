Die Kosten fürs Heizen sind zuletzt spürbar gestiegen. Bestimmte Haushalte bekommen deshalb bald mehr finanzielle Unterstützung aufs Konto.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Angesichts spürbar gestiegener Energiepreise hebt das Land Salzburg seinen Heizkostenzuschuss für die Heizsaison 2026/2027 um zehn Prozent von 250 auf 275 Euro an. In der Landeshauptstadt kommt zusätzlich der "Energie100er" hinzu, den die Stadt Salzburg auf 120 Euro erhöht. Das ergibt zusammen 395 Euro pro Haushalt und damit 45 Euro mehr als bisher. Laut dem Portal "finanz.at" haben zuletzt auch Niederösterreich und Oberösterreich neue Zuschüsse von 150 beziehungsweise 200 Euro aufgelegt oder angekündigt.

Diese Personen haben Anspruch auf den Zuschuss

Anträge auf die Landesförderung sind ab 1. Jänner 2027 online oder über die städtischen Bürgerservice-Stellen möglich. Anspruch haben volljährige Personen mit eigenem Haushalt und Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg, sofern ihr Haushaltseinkommen unter den noch in den Förderrichtlinien für 2027 festzulegenden Grenzen liegt; heuer galten 1.424 Euro netto monatlich für Alleinlebende und Alleinerziehende sowie 1.862 Euro für Paare (plus 394 Euro pro Kind mit Familienbeihilfe und 635 Euro für jede weitere Person).

Wichtig ist, alle Nachweise vollständig einzureichen, da fehlende Unterlagen heuer der Hauptgrund für Verzögerungen bei den insgesamt 8.849 bereinigten Anträgen waren, von denen 7.136 mit rund 1,78 Millionen Euro bewilligt wurden.

120 Euro ohne eigenen Antrag

Wer seinen Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg hat und den Landeszuschuss erhält, bekommt die zusätzlichen 120 Euro ohne eigenen Antrag automatisch auf das angegebene Konto überwiesen. Liegt kein Bankkonto vor, verschickt die Stadt ein Schreiben. Für den städtischen Zuschuss stehen erneut 500.000 Euro im Budget bereit, wovon bis 10. November bereits 3.387 Auszahlungen im Gesamtwert von 338.700 Euro erfolgt sind.

Die Unterstützung reagiert auf deutliche Teuerungen laut Statistik Austria im September 2026 (Heizöl plus 63 Prozent, Pellets über 30 Prozent, Erdgas plus 11,8 Prozent).