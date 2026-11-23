Huang war vor elf Tagen zurückgetreten, nachdem außereheliche Affären bekannt geworden waren, darunter eine mit einer Geschäftsfrau, die von den US-Behörden verdächtigt wird, für China zu spionieren. Peking weist diese Anschuldigung zurück.

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USA. Riesiger Jubel im Nvidia-Hauptquartier in Santa Clara (Kalifornien): Der alte und neue Firmenchef Jensen Huang (63) wurde von mehr als hundert Mitarbeitern über mehrere Stockwerke hinweg mit tosendem Applaus, "Jensen"-Rufen und "Willkommen zurück"-Plakaten gefeiert. In seiner typischen schwarzen Lederjacke zeigte sich der Gründer auf einem vom Wirtschaftssender "CNBC" gezeigten Video sichtlich gerührt, fasste sich ans Herz, drehte sich im Kreis und bedankte sich für "zweite Chancen". Vor der Belegschaft versprach er: "Ich werde beim zweiten Mal ein besserer Chef sein."

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Nvidia legt um rund eine Billion Dollar zu

Das überraschende Comeback sorgte an der Wall Street sofort für ein historisches Kursfeuerwerk: Nachdem die Nvidia-Aktie den Tag über bei rund 124 Dollar gependelt hatte, schoss sie kurz nach 15 Uhr binnen Minuten um rund 17 Prozent auf über 146 Dollar hoch und baute das Plus anschließend auf gut 30 Prozent aus. Laut dem US-Nachrichtensender "CNN" steuert der Chip-Gigant damit auf einen Zuwachs von rund einer Billion Dollar an einem einzigen Handelstag zu – der größte Tagesgewinn eines Unternehmens in der gesamten Börsengeschichte.

Trump-Forderung ebnete den Weg

Hinter dem spektakulären Hin und Her steckt ein Paukenschlag aus Washington: Nur wenige Stunden vor Huangs Rückkehr hatte US-Präsident Donald Trump (80) öffentlich gefordert, dass der Gründer wieder an die Konzernspitze zurückkehrt.

Alice Huang (r.) und Jensen Huang (l., im schwarzen Oberteil mit dem Rücken zur Kamera). © AFP

Erst vor elf Tagen hatte der Konzernchef seinen Posten wegen einer Beziehung zur Ex-"Megaspeed"-Managerin Alice Huang (42) geräumt, die von US-Geheimdiensten verdächtigt wird, Informationen an Peking weitergegeben zu haben – zudem soll der 63-Jährige eine Beziehung zur Nvidia-Managerin Kimberly Powell (48) geführt haben.