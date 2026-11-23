Dieser Rekord sorgt für Aufsehen: Eine bekannte Wiener Bloggerin hat sich am Adventmarkt Schloss Schönbrunn eine heiße Schokolade um stolze 158 Euro gegönnt.

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Wien. Auf Instagram beschreibt sich die Content-Creatorin "Kris Inspector" selbst "als Eure XXXL Inspektorin in Wien". Diesem Motto macht sie regelmäßig alle Ehre. In der Vergangenheit fiel sie bereits durch außergewöhnliche Bestellungen in der Bundeshauptstadt auf. Dazu zählen etwa ein 99-Euro-Schnitzelturm im Restaurant "Centimeter", eine Riesen-Portion Pommes um 35 Euro beim McDonald's im mitgebrachten 5-Liter-Gefäß oder eine XXXL-Lamian-Nudelsuppe bei Lanz Lamian am Hohen Markt im ersten Bezirk. Zuletzt führte sie ihr Weg zum Lindt-Stand auf dem Adventmarkt Schloss Schönbrunn.

Verblüffung am Verkaufsstand vor Ort

Dort trat die Influencerin mit einem ungewöhnlichen Wunsch an das Personal heran. "Grüß Gott, ich möchte heiße Schokolade, aber in meinem Glas bitte", erklärte sie beim Lindt-Stand. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Der Verkäufer wandte sich verdutzt an seine Chefin und fragte nach: "Heiße Schokolade da drinnen?"

Zunächst lautete die knappe Antwort: "Nein". Doch die Bloggerin hakte direkt nach: "Warum?" Sie konkretisierte ihre Bestellung umgehend: "Fünf Liter bitte." Zudem führte sie aus, dass sie bei Lindt auch schon ein ganzes Glas Erdbeeren mit Schokolade bestellt hatte.

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Geduld beim Befüllen des Riesen-Glases

Nach der kurzen Diskussion lenkte das Team ein. Schließlich bekam die Influencerin ihre gewünschte heiße Schokolade im mitgebrachten 5-Liter-Glas – zum Gesamtpreis von 158 Euro. Die Stand-Leiterin benötigte allerdings einige Zeit, um das riesige Gefäß vollständig zu befüllen. Als krönenden Abschluss gab es oben drauf noch eine riesige Krone aus Schlagobers sowie Schoko-Sauce.

Reguläre Preise und Pfand-Regelung

Zum Vergleich: Eine reguläre Tasse des Heißgetränks kostet am Lindt-Stand auf dem Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn rechnerisch rund sieben Euro. Wie an allen anderen Getränkeständen vor Ort fällt zusätzlich zum eigentlichen Getränkepreis normalerweise ein Häferlpfand in der Höhe von fünf Euro an. Dieser Betrag wird bei der Rückgabe der Tasse wieder rückerstattet. Durch die Verwendung des eigenen Gefäßes entfiel dieser Punkt bei der Riesen-Bestellung.