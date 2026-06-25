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Während der WM: In New York sieht man schon das DFB-Trikot von Nike

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Vier Personen im deutschen Fußballtrikot feiern auf dem Spielfeld nach einem Spiel.
© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Mit der WM endet für den DFB eine Ära. Nach 77 Jahren wechselt man den Ausrüster und wird zukünftig in Nike-Trikots auflaufen. Doch jetzt sieht man den neuen Look der deutschen Nationalmannschaft schon unerwartet früh.
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77 Jahre lang waren die deutsche Nationalmannschaft und adidas unzertrennlich. Doch nach der WM ist Schluss und die DFB-Elf läuft zukünftig in den Trikots von Nike auf. Doch ausgerechnet vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) ist das neue Design in New York zu sehen.

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Ausgerechnet dort, wo die Nagelsmann-Truppe in wenigen Stunden auflaufen wird, hat der neue Ausrüster eine überdimensionale Werbefläche gemietet und wirbt auch gleich mit dem neuen Outfit.

Perfekte Platzierung

"Hello New Jersey" prangt am Ufer des Hudson River, in der Mitte zu sehen ist Superstar Jamal Musiala in dem neuen Trikot, das man ab der Nations League zu sehen bekommen wird.

Der Ort für die Werbefläche ist genau durchdacht. Am Weg aus New York Downtown zum Stadion, wo die DFB-Elf auch im dritten Gruppenspiel gewinnen will, ist es für alle Fans gut sichtbar. Um keine Verträge zu brechen, wurde das Outfit aber noch verpixelt, lässt aber genug erkennen, dass man weiß, wie es zukünftig aussehen wird.

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