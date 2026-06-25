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55 Millionen Euro

Fix: Bayern verpflichtet DFB-Star Nathaniel Brown

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Ein deutscher Fußballspieler im Trikot jubelt auf dem Spielfeld nach einem Tor.
© APA/AFP/PAUL ELLIS
Die Zukunft von DFB-Star Nathaniel Brown dürfte geklärt sein: Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano konnte sich Frankfurt mit dem FC Bayern München über die Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro einigen.
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Der erste große Sommer-Transfer des FC Bayern München ist fix. Der deutsche Meister verpflichtet den DFB-Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. Das berichten die beiden Transfer-Insider Fabrizio Romano und Florian Plettenberg.

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Die Ablöse soll stolze 55 Millionen Euro betragen. Damit ist der 23-jährige Abwehr-Star der erste von 2 fix eingeplanten Transfers der Bayern. Der zweite Deal soll in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.

Neben dem neuen Abwehr-Ass wollen die Münchner Ismail Saibari von Eindhoven verpflichten. Der Angreifer schraubt seinen Marktwert mit starken Leistungen bei der WM allerdings gerade in die Höhe. Gut möglich, dass die Verhandlungen noch eine Weile dauern könnten.

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