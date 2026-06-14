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Skurrile Szenen

DFB-Match langweilig? ORF-Duo redet über Cocktails & Pizza

© APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT
Deutschland gegen Curacao begeisterte die ORF-Kommentatoren nicht wirklich. In der zweiten Hälfte philosophierten Didi Wolff und Helge Payer über tropische Cocktails und Pizza.
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Deutschland ließ gegen Curacao nichts anbrennen, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Karibik-Kicker hatten die DFB-Stars alles unter Kontrolle.

In der zweiten Hälfte war den ORF-Kommentatoren ein wenig langweilig. Statt das Geschehen auf dem Platz zu kommentieren, schweifte das Duo ab.

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Wolff erklärte, dass der Drink "Blue Curacao" tatsächlich auf der karibischen Insel erfunden wurde. Das machte wohl auch Helge Payer Gusto, der ehemalige Rapid-Tormann philosophierte weiter und landete beim Thema "Pizza Margarita".

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Dann erlöste der künftige Bayern-Kicker Nathaniel Brown das ORF-Duo mit seinem schönen Treffer zum 5:1 - somit konnte wieder über Fußball gesprochen werden.

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