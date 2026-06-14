DFB-Match langweilig? ORF-Duo redet über Cocktails & Pizza

Deutschland gegen Curacao begeisterte die ORF-Kommentatoren nicht wirklich. In der zweiten Hälfte philosophierten Didi Wolff und Helge Payer über tropische Cocktails und Pizza.

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Deutschland ließ gegen Curacao nichts anbrennen, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Karibik-Kicker hatten die DFB-Stars alles unter Kontrolle.

In der zweiten Hälfte war den ORF-Kommentatoren ein wenig langweilig. Statt das Geschehen auf dem Platz zu kommentieren, schweifte das Duo ab.

Wolff erklärte, dass der Drink "Blue Curacao" tatsächlich auf der karibischen Insel erfunden wurde. Das machte wohl auch Helge Payer Gusto, der ehemalige Rapid-Tormann philosophierte weiter und landete beim Thema "Pizza Margarita".

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Dann erlöste der künftige Bayern-Kicker Nathaniel Brown das ORF-Duo mit seinem schönen Treffer zum 5:1 - somit konnte wieder über Fußball gesprochen werden.