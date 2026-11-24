Wer bei Ryanair auf kostenlose Sitzplätze setzt, bekommt seinen Platz erst drei bis vier Stunden vor dem Start statt wie bisher spätestens 24 Stunden davor.

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Die Umstellung erfolgte bereits Ende Oktober 2026 zum Start des Winterflugplans, bekannt wurde sie aber erst am Montag durch einen Bericht der "Irish Times", dem die Airline die Änderung bestätigte.

Später Sitzplan statt 24 Stunden

Beim Ablauf rund um den Check-in selbst ändert sich nichts: Fluggäste ohne reservierten Sitzplatz können weiterhin 72 Stunden vor dem Abflug einchecken. Verschoben wurde lediglich der Zeitpunkt, zu dem die kostenlose Sitzplatzvergabe stattfindet. Während Reisende früher noch genügend Zeit hatten, nach einer schlechten Zuteilung in der App gegen Aufpreis einen anderen Platz zu wählen, bleibt dafür kurz vor dem Abflug kaum noch Spielraum.

Argumente der Fluggesellschaft

Die Airline begründet den Schritt mit dem Wunsch, Reisenden mit Interesse an einem bestimmten Sitzplatz mehr Zeit für die bezahlte Auswahl zu geben. Laut einer Sprecherin gegenüber der "Irish Times" habe es im vergangenen Sommer Beschwerden gegeben, weil begehrte Plätze teilweise schon durch die kostenlose Zufallsvergabe besetzt waren. Für Passagiere mit kostenlosem Zufallsplatz werden die digitalen Bordkarten automatisch rund drei bis vier Stunden vor Abflug aktualisiert.

Folgen für Fluggäste

Auch Reisende, die ab Deutschland starten und keinen Sitzplatz reservieren, sind von der geänderten Regelung betroffen und erfahren ihren Platz erst kurz vor dem Abflug. Damit gilt die späte Zuteilung künftig auch für diese Verbindungen, während die Regelung insgesamt seit dem Wechsel auf den Winterflugplan greift.