In der dritten Runde der IT-Kollektivvertragsverhandlungen gab es keine Einigung. Jetzt machen 90.000 Beschäftigte mobil.

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Auch nach der dritten Verhandlungsrunde gibt es für die über 90.000 Beschäftigten der österreichischen IT-Branche keinen neuen Kollektivvertrag. Bei einer zugrunde liegenden Inflation von 3,2 Prozent hätten die Arbeitgeber nur 1,5 Prozent mehr auf die IST-Gehaltssumme und 2,2 Prozent auf die Mindestgehälter angeboten, schreibt die Gewerkschaft (GPA) in einer Aussendung. Die Verhandlungen gehen am 3. Dezember weiter.

Das fordert die Gewerkschaft

Die GPA fordert hingegen ein Plus von 3,9 Prozent auf Mindestgehälter, IST-Gehaltssumme und Lehrlingseinkommen.

Bereich Information und Kommunikation wächst

GPA-Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch kritisierte das Angebot scharf und warnte vor der Abwanderung dringend benötigter Fachkräfte in andere Branchen. Sie verwies auf die positive Branchenentwicklung: Laut WIFO-Herbstprognose für 2026 wächst der Bereich Information und Kommunikation real um 2,2 Prozent (gegenüber 0,9 Prozent für die Gesamtwirtschaft), zudem stiegen die IT-Umsätze 2025 laut Wirtschaftskammer um 7,5 Prozent auf 44,31 Milliarden Euro.

Branche "wird schlechtgeredet"

Für Patzak-Windisch passt die Haltung der Arbeitgeber nicht zu deren sonstigen Aussagen: "Die Arbeitgeber stellen die Branche das ganze Jahr über als erfolgreich und zukunftsstark dar. Bei den Gehaltsverhandlungen wird diese positive Entwicklung plötzlich ignoriert. Noch im Juli bezeichnete der Wirtschaftskammer-Branchenobmann in einer Aussendung die IT als 'zentraler Wachstumsmotor des Standorts'. Kaum, dass die Verhandlungen begonnen haben, wird die Branche von den Arbeitgebern schlechtgeredet", so Patzak-Windisch.

Um die Kaufkraft zu sichern, verlangt die Gewerkschaft ein deutlich verbessertes Angebot sowie Planungssicherheit für beide Seiten. Als direkte Konsequenz aus dem bisherigen Verhandlungsverlauf starten nun in ganz Österreich Betriebsversammlungen, um die Angestellten zu informieren und die nächsten Schritte zu planen. Damit will die GPA laut Patzak-Windisch endlose Verhandlungen verhindern und die Arbeitgeber in die Verantwortung nehmen, einen fairen Abschluss zu ermöglichen.