Feinuze verteuerte sich am Montag um 1,2 Prozent.

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Der Goldpreis hat sich im frühen asiatischen Handel von seinem 14-Monats-Tief erholt. Anleger brachten sich vor wichtigen US-Inflationsdaten in Stellung. Diese könnten Hinweise auf den nächsten Zinsschritt der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geben. Die Feinunze verteuerte sich bis 01.48 Uhr MEZ um 1,2 Prozent auf 3.576,10 Dollar.

Am Freitag hatte sie den tiefsten Stand seit September 2025 erreicht. In der vergangenen Woche verlor Gold etwa neun Prozent.

Zinsen steigen wohl bald

Das war das größte Wochenminus seit März. US-Gold-Terminkontrakte zur Lieferung im Dezember stiegen um 1,7 Prozent auf 3.576,20 Dollar. Fed-Direktorin Lisa Cook sprach sich am Freitag für weitere Zinserhöhungen aus. Der Leitzins sei derzeit nicht hoch genug, um die Inflation einzudämmen. Sie betrachte die Teuerung mit "großer Sorge". Die Märkte preisen dem FedWatch-Tool der CME zufolge eine Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent für eine Anhebung auf der Zinssitzung im Dezember ein.

Höhere Zinsen machen Gold weniger attraktiv

Höhere Zinsen steigern die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, das keine laufenden Erträge abwirft. Das Edelmetall wird dadurch für Anleger weniger attraktiv. Am Mittwoch wird in den USA der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht. Die Notenbank verfolgt diesen Gradmesser genau. Sie strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

In Indien und China zog die Nachfrage nach physischem Gold in der vergangenen Woche bei fallenden Preisen an. Indische Schnäppchenjäger strömten in die Geschäfte. Chinesische Anleger sahen in der Korrektur eine Kaufgelegenheit. Silber verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 42,11 Dollar je Feinunze. Platin legte um 1,4 Prozent auf 1.316,97 Dollar zu, Palladium um 1,3 Prozent auf 904,15 Dollar.