Flüge nach Brüssel fallen aus, Reisende sitzen fest: Ein Streik der belgischen Fluglotsen sorgt für massive Probleme. Doch wer betroffen ist, muss nicht auf den Kosten sitzen bleiben.

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Der Arbeitskampf in Belgien hat auch Auswirkungen auf den Flughafen Wien. Sämtliche Verbindungen von und nach Brüssel wurden am Montag gestrichen. Die belgische Flugsicherung Skeyes kann wegen des Streiks zwischen 7 und 21 Uhr keinen regulären Flugbetrieb gewährleisten.

Für betroffene Passagiere stellt sich jetzt die Frage: Bekommen sie ihr Geld zurück? Wer bezahlt ein Hotel? Und gibt es zusätzlich eine Entschädigung?

Flug gestrichen: Geld zurück oder Ersatzflug

Wird ein Flug annulliert, haben Passagiere grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie können sich den Ticketpreis erstatten lassen oder eine Ersatzbeförderung zum Ziel verlangen.

Die Airline muss dabei grundsätzlich die schnellstmögliche zumutbare Verbindung anbieten. Falls nötig, kann dafür auch ein Flug mit einer anderen Fluggesellschaft infrage kommen. Wer lieber später reisen möchte, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt wählen.

Hotel und Verpflegung müssen bezahlt werden

Wer wegen des Flugausfalls längere Zeit warten muss, hat Anspruch auf Betreuungsleistungen. Dazu gehören je nach Wartezeit Mahlzeiten und Getränke. Wird eine Übernachtung notwendig, muss die Airline grundsätzlich auch ein Hotel sowie den Transfer zwischen Flughafen und Unterkunft bezahlen.

Wer wegen des Flugausfalls längere Zeit warten muss, hat Anspruch auf Betreuungsleistungen. © Getty Images

Das gilt selbst dann, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen und deshalb keine pauschale Ausgleichszahlung fällig wird.

Die österreichische Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) rät, sich zunächst an die Airline zu wenden. Wer selbst notwendige Ausgaben tätigen muss, sollte unbedingt alle Rechnungen und Belege aufbewahren.

Gibt es zusätzlich bis zu 600 Euro?

Bei Flugannullierungen können Passagiere grundsätzlich auch Anspruch auf eine pauschale Ausgleichszahlung haben. Je nach Flugdistanz sind zwischen 250 und 600 Euro möglich.

Beim aktuellen Streik gibt es allerdings einen wichtigen Unterschied: Nicht das Personal einer Fluggesellschaft streikt, sondern unter anderem die Fluglotsen. Solche externen Streiks können als außergewöhnliche Umstände gelten. Die Airline muss dann unter Umständen keine zusätzliche Entschädigung zahlen.

Sämtliche Verbindungen von und nach Brüssel wurden am Montag gestrichen. © Anadolu via Getty Images

Automatisch ausgeschlossen ist der Anspruch aber nicht. Die Fluggesellschaft muss nachweisen, dass der Streik tatsächlich für den Flugausfall verantwortlich war und sie alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat.

Was Reisende ab Wien jetzt tun sollten

Wer von Wien nach Brüssel oder zurück fliegen wollte, sollte nicht vorschnell selbst einen neuen Flug buchen. Zunächst sollte der Flugstatus geprüft und die Airline kontaktiert werden.

Die wichtigsten Schritte:

Flugstatus bei der Fluggesellschaft kontrollieren

Erstattung oder Ersatzbeförderung verlangen

Bei längeren Wartezeiten Verpflegung und gegebenenfalls ein Hotel einfordern

Vor eigenen Buchungen möglichst Rücksprache mit der Airline halten

Rechnungen und Belege unbedingt aufbewahren

Wenn es Probleme mit der Airline gibt, können sich Betroffene an die österreichische Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) wenden.