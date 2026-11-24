Brisante Details
Meghans Vater verschickte jahrelang Geschenke an Kinder
Ein großes Sackerl voller adressierter Weihnachtspäckchen gab seinem Sohn schon vor Jahrzehnten Rätsel auf. Thomas Markle Jr. (60) erinnert sich gegenüber der britischen Zeitung "The Sun" an die regelmäßigen Sendungen seines Vaters. Die Geschenke gingen demnach an Familien auf den Philippinen, in Kambodscha und Vietnam.
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Geschenke über viele Jahre
Als er seinen Vater damals danach fragte, habe dieser erklärt, die Päckchen seien für Freunde bestimmt, die er auf seinen Reisen kennengelernt hatte. Doch es blieb offenbar nicht bei einer einmaligen Aktion. "Das ging danach noch jahrelang so weiter. Bis vor etwa zehn, 15 Jahren schickte er jedes Jahr zu Weihnachten Geschenke", erzählt Thomas Jr.
Damals habe er sich nichts dabei gedacht. "Ich dachte einfach, mein Vater wäre ein netter Kerl – es gab keinen Grund, irgendetwas davon anzuzweifeln", sagte er der Zeitung. Heute sehe er manche Dinge anders. Die regelmäßigen Geschenksendungen seien für ihn immer ein kleines Rätsel geblieben.
Schwere Vorwürfe gegen Meghans Vater
Der Hintergrund: Gegen Thomas Markle Sr. stehen in den USA und auf den Philippinen Vorwürfe im Zusammenhang mit mutmaßlichem Kindesmissbrauchsmaterial im Raum. Sein Sohn hatte Ermittlern Kisten mit verstörendem Material übergeben, das er nach eigenen Angaben im Haus seines Vaters auf den Philippinen entdeckt hatte.
Thomas Jr. kümmerte sich nach eigenen Angaben vier Jahre lang um seinen Vater und berichtet auch von Besuchen bei einer asiatischen Familie mit kleinen Kindern in Los Angeles. Thomas Sr. soll dort wiederholt Spielzeug und Geld mitgebracht haben. "Zwei Jahre hintereinander haben wir zwei große Müllsäcke voller Spielzeug abgeliefert. Wir fuhren von Mexiko nach Hollywood. Er gab ihnen auch Geld", schilderte der Sohn gegenüber "The Sun".
Thomas Markle weist Vorwürfe zurück
Warum sein Vater über so viele Jahre hinweg regelmäßig Geschenke an Familien mit Kindern verschickte, kann Thomas Jr. nach eigenen Angaben bis heute nicht erklären.
Thomas Markle Sr. befindet sich derzeit in Florida in Untersuchungshaft und weist sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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