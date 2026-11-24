Jahrelang verschickte Thomas Markle Geschenke an Familien mit kleinen Kindern in Asien. Angesichts der schweren Vorwürfe gegen den Vater von Herzogin Meghan bekommt diese ungewöhnliche Tradition nun eine neue Bedeutung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein großes Sackerl voller adressierter Weihnachtspäckchen gab seinem Sohn schon vor Jahrzehnten Rätsel auf. Thomas Markle Jr. (60) erinnert sich gegenüber der britischen Zeitung "The Sun" an die regelmäßigen Sendungen seines Vaters. Die Geschenke gingen demnach an Familien auf den Philippinen, in Kambodscha und Vietnam.

Geschenke über viele Jahre

Als er seinen Vater damals danach fragte, habe dieser erklärt, die Päckchen seien für Freunde bestimmt, die er auf seinen Reisen kennengelernt hatte. Doch es blieb offenbar nicht bei einer einmaligen Aktion. "Das ging danach noch jahrelang so weiter. Bis vor etwa zehn, 15 Jahren schickte er jedes Jahr zu Weihnachten Geschenke", erzählt Thomas Jr.

Thomas Markle Jr. berichtete über die rätselhafte Weihnachts-Tradition. © Getty Images

Damals habe er sich nichts dabei gedacht. "Ich dachte einfach, mein Vater wäre ein netter Kerl – es gab keinen Grund, irgendetwas davon anzuzweifeln", sagte er der Zeitung. Heute sehe er manche Dinge anders. Die regelmäßigen Geschenksendungen seien für ihn immer ein kleines Rätsel geblieben.

Schwere Vorwürfe gegen Meghans Vater

Der Hintergrund: Gegen Thomas Markle Sr. stehen in den USA und auf den Philippinen Vorwürfe im Zusammenhang mit mutmaßlichem Kindesmissbrauchsmaterial im Raum. Sein Sohn hatte Ermittlern Kisten mit verstörendem Material übergeben, das er nach eigenen Angaben im Haus seines Vaters auf den Philippinen entdeckt hatte.

Meghan Markle hat bereits seit mehreren Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. © WireImage

Thomas Jr. kümmerte sich nach eigenen Angaben vier Jahre lang um seinen Vater und berichtet auch von Besuchen bei einer asiatischen Familie mit kleinen Kindern in Los Angeles. Thomas Sr. soll dort wiederholt Spielzeug und Geld mitgebracht haben. "Zwei Jahre hintereinander haben wir zwei große Müllsäcke voller Spielzeug abgeliefert. Wir fuhren von Mexiko nach Hollywood. Er gab ihnen auch Geld", schilderte der Sohn gegenüber "The Sun".

Thomas Markle weist Vorwürfe zurück

Warum sein Vater über so viele Jahre hinweg regelmäßig Geschenke an Familien mit Kindern verschickte, kann Thomas Jr. nach eigenen Angaben bis heute nicht erklären.

Thomas Markle Sr. befindet sich derzeit in Florida in Untersuchungshaft und weist sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. © GC Images

Thomas Markle Sr. befindet sich derzeit in Florida in Untersuchungshaft und weist sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.