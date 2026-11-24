Ausgeglichener Auftakt beim Duell der Jungstars in der Schweiz: Titelverteidiger Dommaraju Gukesh und Herausforderer Javokhir Sindarov trennen sich zum Start der Schach-WM in Genf mit einem Remis.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die erste Partie der Schach-Weltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien und seinem usbekischen Herausforderer Javokhir Sindarov ist am Dienstag in Genf ohne Sieger zu Ende gegangen. Im jüngsten WM-Finale der Schachgeschichte einigten sich die beiden 20-jährigen Großmeister in der Fondation Martin Bodmer nach 38 Zügen auf ein Remis, womit beide Kontrahenten jeweils einen halben Punkt auf ihr Konto verbuchten. Das mit insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar dotierte Titelmatch ist auf maximal 14 Partien mit klassischer Bedenkzeit angesetzt, wobei derjenige die Krone gewinnt, der zuerst 7,5 Punkte erreicht.

Javokhir Sindarov geht als Favorit gegen Gukesh ins Duell

Weiter geht das hochklassige Kräftemessen bereits am Mittwoch mit der zweiten Partie (15:00 Uhr/live Chess.com/TV), in der Weltmeister Gukesh die weißen Steine führen wird. Auf dem Papier geht allerdings der Usbeke Sindarov als klarer Favorit in den weiteren Turnierverlauf, da er mit einer Elo-Zahl von 2.782 auf Platz vier der November-Weltrangliste steht und im Frühjahr das Kandidatenturnier ungeschlagen mit sechs Siegen sowie 1,5 Punkten Vorsprung dominierte. Auch im direkten Vergleich liegt der Herausforderer mit zwei Siegen und einem Remis vorne, während ein möglicher Gleichstand nach 14 Partien am Ende über einen Tiebreak entschieden werden müsste.

Weltmeister Gukesh steckt vor Schach-WM in Ergebniskrise

Volle Konzentration am Brett: Titelverteidiger Dommaraju Gukesh trotzte im heutigen Match in Genf seiner jüngsten Ergebniskrise sowie großer Zeitnot und rang dem usbekischen Favoriten Javokhir Sindarov zum Auftakt der Schach-WM einen halben Punkt ab. © EPA

Titelverteidiger Gukesh steht in Genf hingegen unter besonderem Druck, nachdem der Inder zuletzt in eine spürbare Ergebniskrise geraten war. Während der 20-Jährige unmittelbar nach seinem historischen WM-Triumph noch an der magischen Marke von 2.800 Elo-Punkten gekratzt hatte, fiel er inzwischen auf 2.710 Zähler und Rang 26 der Weltrangliste zurück. Mit dem abgeklärten Auftritt und dem schnellen Remis zum Auftakt gegen den formstarken Herausforderer sendete der Champion in der Schweiz jedoch ein erstes stabiles Lebenszeichen im Kampf um die Titelverteidigung.