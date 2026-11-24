Die bittere Last-Minute-Pleite in Norwegen sitzt noch tief, doch für den LASK geht es Schlag auf Schlag weiter. Auf die Kühbauer-Elf warten echte Kracher – und ein Blick auf die Champions-League-Tabelle sorgt für eine durchaus spannende Ausgangslage.

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Bitterer hätte der Königsklassen-Abend im Norweger-Eiskasten kaum enden können.,Der LASK lieferte sich bei Bodö/Glimt einen leidenschaftlichen Abwehrkampf, hielt die gefürchtete Heimelf lange in Schach und schnupperte zwischenzeitlich sogar selbst an der Führung. Doch ausgerechnet in der Nachspielzeit (90.+2) folgte das eiskalte K.o.: Andreas Helmersen köpfte zum 1:0 ein und stürzte die Linzer ins Tal der Tränen. Statt eines wertvollen Punktes gab es eine schmerzhafte Niederlage – und die kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn auf die Kühbauer-Elf wartet jetzt ein echtes Mammutprogramm.

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt den Stahlstädtern nicht. Bereits am kommenden wartet mit Red Bull Salzburg der aktuelle Tabellenzweite. Nur wenige Tage später, am 5. Dezember, kommt es zum nächsten Kracher gegen Spitzenreiter Rapid. Brisant: Die Linzer liegen in der Bundesliga selbst auf Rang drei und damit unmittelbar hinter den beiden kommenden Gegnern. Es geht also nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um ein echtes Kräftemessen an der Tabellenspitze.

Bernabéu statt Gugl – Real Madrid wartet!

Doch kaum ist diese doppelte Liga-Härteprobe überstanden, wartet bereits der nächste internationale Prüfstein. Am 9. Dezember gastiert Fenerbahçe in der Oberösterreich Arena. Die Türken bringen jede Menge internationale Erfahrung mit und werden den Linzern alles abverlangen. Nur vier Tage später wartet mit Austria Wien der nächste emotionale Kracher im heimischen Stadion.

Auf den LASK wartet im Bernabéu eine echte Herkulesaufgabe: Mit Kylian Mbappé und Vinícius Júnior bekommt es Kühbauers Elf mit zwei absoluten Superstars von Real Madrid zu tun! © Getty Images

Und als wäre das alles nicht genug, wartet nach der kurzen Winterpause im Jänner das absolute Highlight der Königsklasse: Am 19. Jänner geht es für den LASK in den legendären Fußballtempel von Real Madrid. Die Königlichen sind derzeit das Maß aller Dinge in der Champions League. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 18:8 führt Real Madrid die Tabelle makellos an. Zuletzt ließ der spanische Rekordmeister mit einem eindrucksvollen 5:1-Schützenfest gegen PSV Eindhoven aufhorchen. 15 Punkte aus fünf Partien – die Madrilenen marschieren souverän an der Spitze und werden für den LASK im Bernabéu eine gewaltige Herausforderung.

LASK vor Porto & Fenerbahçe

Zum Abschluss der Ligaphase gastiert am 27. Jänner der FC Porto auf der Gugl. Auch die Portugiesen sind alles andere als ein internationaler Leichtgewicht. Allerdings zeigt ein Blick auf die aktuelle Tabelle: Porto liegt mit sechs Punkten und Rang 20 derzeit sogar hinter dem LASK.

Die aktuelle Champions-League-Tabelle sorgt aus Linzer Sicht aber dennoch für erfreuliche Nachrichten. Trotz der bitteren Niederlage in Norwegen hält der LASK nach fünf absolvierten Partien bei sechs Punkten und belegt damit den 18. Tabellenplatz. Besonders interessant: Sowohl der FC Porto als auch Fenerbahçe Istanbul liegen derzeit hinter den Stahlstädtern.

Auch der FC Porto wartet noch auf den LASK! Die Portugiesen liegen aktuell zwar hinter den Linzern, wollen auf der Gugl aber unbedingt wichtige Punkte im Kampf um die Play-off-Plätze holen © Getty Images

Porto rangiert mit ebenfalls sechs Punkten auf Platz 20, weist allerdings das schlechtere Torverhältnis auf. Noch bemerkenswerter ist die Situation bei Fenerbahçe: Die Türken stehen mit fünf Punkten auf Rang 22 – haben allerdings erst vier Spiele absolviert und damit noch eine Partie weniger als die Linzer auf dem Konto. Der direkte Vergleich mit dem türkischen Topklub am 9. Dezember könnte somit enorme Bedeutung bekommen.

K.o.-Phase in Reichweite

Die Ausgangslage ist also durchaus spannend: Der LASK liegt aktuell auf einem Play-off-Platz und hat gleich zwei seiner kommenden Gegner in der Tabelle noch hinter sich. Allerdings darf man sich von dieser Momentaufnahme nicht täuschen lassen. Gerade Fenerbahçe hat noch die Möglichkeit, mit einem Nachtragsspiel Boden gutzumachen.

Nach den überzeugenden Erfolgen gegen Sporting Lissabon (3:2) und Slovan Bratislava (4:0) hat die Last-Minute-Pleite in Norwegen einen Dämpfer hinterlassen. Dennoch ist die Ausgangslage für Kühbauers Mannschaft weiterhin vielversprechend.

Fenerbahçe, Real Madrid und FC Porto – drei klingende Namen, drei enorme Herausforderungen und jede Menge Brisanz. Besonders die Duelle mit den Türken und den Portugiesen könnten im Kampf um die nächste Runde richtungsweisend werden.