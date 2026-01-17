Olympia-Ansage: Müller rodelt zu EM-Gold

Rechtzeitig vor Olympia zeigt sich Rodel-Ass Jonas Müller in Topform. Beim Weltcup in Oberhof, der gleichzeiti als EM ausgetragen wird, holte er sich Gold im Einsitzer.

Jonas Müller hat sich den Europameistertitel im Einsitzerbewerb der Männer geholt. Es ist sein dritter in Folge.

Der 28-Jährige war am Samstag bei der EM- und Weltcup-Doppelveranstaltung in Oberhof nicht zu schlagen, setzte sich vor den Deutschen Felix Loch (+0,091 Sek.) und Max Langenhan (+0,275) durch. Auf Platz fünf landete David Gleirscher, auf sechs Wolfgang Kindl und auf sieben Nico Gleirscher. Im Weltcup führt Müller die Wertung nun an.