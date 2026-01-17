Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Winter-Mix
Olympia-Ansage: Müller rodelt zu EM-Gold
© gepa

Oberhof

Olympia-Ansage: Müller rodelt zu EM-Gold

17.01.26, 15:52
Teilen

Rechtzeitig vor Olympia zeigt sich Rodel-Ass Jonas Müller in Topform. Beim Weltcup in Oberhof, der gleichzeiti als EM ausgetragen wird, holte er sich Gold im Einsitzer.

Jonas Müller hat sich den Europameistertitel im Einsitzerbewerb der Männer geholt. Es ist sein dritter in Folge.

Der 28-Jährige war am Samstag bei der EM- und Weltcup-Doppelveranstaltung in Oberhof nicht zu schlagen, setzte sich vor den Deutschen Felix Loch (+0,091 Sek.) und Max Langenhan (+0,275) durch. Auf Platz fünf landete David Gleirscher, auf sechs Wolfgang Kindl und auf sieben Nico Gleirscher. Im Weltcup führt Müller die Wertung nun an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden