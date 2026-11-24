Beim FC Bayern spitzt sich der Streit um Jamal Musiala zu! Nach öffentlichen Aussagen von Klub-Ikonen, einer hitzigen Gehaltsdebatte und immer neuen Schlagzeilen über seinen Gesundheitszustand herrschte zuletzt ordentlich Unruhe an der Säbener Straße. Jetzt reagierten die Bayern-Bosse: Am Dienstag kam es zum Krisengipfel mit Musialas Beratern. Anschließend trat Sportvorstand Max Eberl vor die Öffentlichkeit.

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Die Besetzung des Treffens unterstreicht die Brisanz der Angelegenheit: Neben Eberl nahmen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer teil. Ihnen gegenüber saßen Christian Schmid und Tobias Altschäffl von Musialas Agentur 11WINS. Im Mittelpunkt stand der öffentliche Wirbel um den 23-jährigen Nationalspieler, der zuletzt wegen neurologischer Probleme und sogenannter Absencen für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Vor der Abreise zum Champions-League-Spiel beim OSC Lille am Mittwoch (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) zog Eberl ein positives Fazit: "Es war ein sehr, sehr konstruktives Treffen." Doch vor allem eine Aussage ließ aufhorchen: "Das Wichtigste, was dabei rausgekommen ist: Dass wir mit Jamal sprechen wollen, nicht über Jamal."

Eine klare Ansage nach Tagen, in denen sich gleich mehrere Bayern-Größen öffentlich kritisch zur Situation des Offensivstars geäußert hatten. Der Klub will offenbar einen Schlussstrich unter die öffentliche Debatte ziehen. Musiala soll sich auf seine Gesundheit und sein Comeback konzentrieren können.

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25-Millionen-Gehalt kein Thema?

Besonders viel Zündstoff hatte die Diskussion um Musialas Mega-Gehalt geliefert. Der DFB-Nationalspieler soll jährlich mehr als 25 Millionen Euro kassieren. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten öffentlich Zweifel geäußert, ob diese Summe angesichts seiner gesundheitlichen Situation dauerhaft darstellbar sei. Sogar ein möglicher Gehaltsverzicht stand im Raum.

Doch Eberl stellte nach dem Treffen klar: Über Geld wurde nicht gesprochen. "Keine Thematik über Geld oder irgendwas", betonte der Sportvorstand. Stattdessen gehe es einzig darum, Musiala wieder auf den Platz zu bringen und ihn bestmöglich zu unterstützen.

Eberl hofft auf ein Comeback in Topform

Dass der Weg zurück nicht einfach wird, daraus machte Eberl keinen Hehl. "Diese Dysfunktion ist ja keine Sache, die jetzt einmal angesprochen ist, dann Medikamente und dann ist das weg", erklärte er. Die Beschwerden müssten weiterhin begleitet und gelindert werden. Auch ein erneutes Auftreten könne nicht ausgeschlossen werden.

Besonders deutlich wurde der Bayern-Boss, als er auf die öffentliche Belastung des jungen Nationalspielers angesprochen wurde. "Wie wart ihr mit 22 oder 23? Stellt euch vor, euch wird all das um die Ohren gehauen", sagte Eberl. Seine Botschaft: Musiala braucht jetzt Rückendeckung statt zusätzlicher Schlagzeilen.

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»Schlichtweg interne Angelegenheiten«

Zu Berichten über angeblich intern verschwiegene gesundheitliche Vorfälle und mögliche Sonderregelungen in Musialas Vertrag wollte er sich nicht äußern. "Das sind schlichtweg interne Angelegenheiten", stellte er klar.

Trotz der schwierigen vergangenen Monate glaubt Eberl fest an die Rückkehr des Ausnahmekönners. Mehr noch: Er hält sogar ein noch stärkeres Comeback für möglich. "Vielleicht kommt er sogar stärker zurück", erklärte der Sportvorstand. Die vergangenen 17 Monate hätten Musiala reifer gemacht und könnten ihn auch mental stärken.

Für die kommenden Monate gibt Eberl deshalb eine klare Richtung vor: "Ruhe und Vertrauen." Der FC Bayern will den Druck reduzieren und die Entwicklung seines Stars genau beobachten. Die Botschaft nach dem Gipfel ist eindeutig: Musiala bekommt die Unterstützung, die er braucht. Jetzt soll auf Worte vor allem eines folgen – die nötige Zeit für ein erfolgreiches Comeback.