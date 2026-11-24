Eine kurze Nebenrolle in "Grand Theft Auto VI" beschert der US-Schauspielerin Lexie Shoaibi (32) derzeit enorme Aufmerksamkeit. Als Figur "Mandy" sorgt sie in GTA 6 für einen Hype im Netz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Amerikanerin spielt in "Grand Theft Auto VI" die Figur Mandy, die zwar nur relativ kurz und knapp bekleidet auftaucht, aber dennoch zum Internet-Star avanciert. Shoaibi leiht dem Charakter nicht nur ihre Stimme, sondern spielte auch die Bewegungen per Motion Capture ein. Bereits früh im Spiel begegnen Gamer der Figur, wenn Protagonist Jason zu ihrem Haus in Key Lento kommt, um im Auftrag seines Vermieters ausstehende Miete einzutreiben. Bevor gezahlt wird, soll Jason allerdings ein verstopftes Waschbecken reparieren – während er arbeitet, flirtet Mandy unverhohlen mit ihm.

Mandy aus "GTA VI" © Rockstar

Rasanter Zuwachs auf Instagram

Der virtuelle Hype rund um die Szene entwickelte sich für die 32-Jährige schnell zum realen Karriere-Schub. Seit dem 19. November darf Lexie Shoaibi öffentlich über ihre Beteiligung sprechen, die sie zuvor geheim halten musste: "Ich bin in GTA 6. Ich spiele Mandy. (...) Und sie macht wirklich viel Spaß."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Start von GTA 6 legte ihr Instagram-Profil um rund 70.000 Follower zu. Nach etwa fünf Tagen verzeichnete sie fast 210.000 neue Follower und steht aktuell bei knapp 300.000 Followern (Stand: Dienstagabend, 24. November). Für diesen Job, der sie bei Gamern weltweit bekannt machte, stand Shoaibi nach eigenen Angaben lediglich rund zehn Tage am Set.

Lexie Shoaibi © Înstagram

Bisherige Rollen vor GTA 6

Geboren wurde Lexie Shoaibi in Washington, inzwischen lebt sie in New York. Sie studierte Schauspiel an der renommierten NYU Tisch School of the Arts und erhielt unter anderem eine Ausbildung am Stella Adler Studio. Vor ihrem Auftritt in "Grand Theft Auto VI" übernahm sie überwiegend kleinere Rollen: 2017 spielte sie Zoe in einer Folge der Anwaltsserie "The Good Fight", zudem arbeitete sie als Sprecherin für die Disney-Animationsserie "Hamster & Gretel" und wirkte in Kurzfilmen wie "Paradise by the Dashboard Light" (2016) und "Atom" (2021) mit.