Sensation
Gigantische Cristiano-Ronaldo-Statue sorgt für Wirbel
Anlass für die feierliche Enthüllung am 21. November war die Eröffnung des ersten offiziellen CR7-Museums auf dem chinesischen Festland. Zur Zeremonie reiste eigens Ronaldos älterer Bruder Hugo Aveiro an, um das Denkmal vor hunderten jubelnden Anhängern einzuweihen.
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Das steckt hinter dem Riesen-Monument
Die imposante Statue steht direkt vor dem traditionsreichen Shanghai No. 1 Department Store auf der berühmten Einkaufsstraße Nanjing Road. Sie zeigt den 41-Jährigen im roten Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft – eingefroren in der Luft bei seinem weltberühmten "Siu"-Torjubel. Die Höhe von exakt sieben Metern ist dabei kein Zufall, sondern eine direkte Hommage an seine legendäre Rückennummer 7.
Nur für kurze Zeit zu sehen
Wer das sieben Meter hohe Monument live erleben möchte, muss schnell sein: Während das CR7-Museum voraussichtlich ein ganzes Jahr lang seine Türen öffnet, bleibt die Riesen-Statue im Außenbereich nur bis Dezember 2026 stehen.
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