Morddrohungen gegen YouTube-Star Dagi Bee

Ein anonymer User drohte, YouTube-Star Dagi Bee umzubringen.

Mit ihren über 6 Millionen Followern auf Instagram und YouTube ist Dagi Bee eine der größten Influencerinnen im deutschsprachigen Raum. Doch in der Öffentlichkeit zu stehen, birgt auch Schattenseiten, wie die 26-Jährige im Podcast Place-to-be erzählt. Zuletzt hatte Dagi Bee sogar Morddrohungen von einem User erhalten, die sie öffentlich teilte.

Auch ihre Schwester sei von diesem User bedroht worden, so Dagi: „Er hat es nicht nur bei mir gemacht, sondern auch bei meiner 16-jährigen Schwester. Wenn so etwas passiert, dann gehen bei mir echt alle Lampen an. Da habe ich einen ‚Große-Schwester-Instinkt‘ und da ist wirklich bei mir vorbei!“

Anzeige gegen Hassposter

Mit Hilfe ihrer Follower hat sie herausgefunden, wer hinter den Nachrichten steckt und hat Anzeige erstattet. „Diese Person und alles drumherum ist so krank gewesen, dass es mir Angst macht und ich unbedingt damit zur Polizei muss und das zur Rechenschaft gezogen werden muss […]! Es ist wirklich krass und ich bin einfach nur schockiert, dass es wirklich solche Menschen gibt, die sich dahin setzen und Morddrohungen an fremde Leute schicken", erzählt die Influencerin im Podcast.