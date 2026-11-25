Abnehmspritzen könnten künftig bereits bei Kindern im Volksschulalter eine Rolle spielen. Eine neue Studie zeigt, dass der Wirkstoff Semaglutid bei sechs- bis elfjährigen Kindern mit Adipositas das Gewicht deutlich senken kann. Doch die Behandlung hat auch Nebenwirkungen.

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Für die Untersuchung wurden 167 Kinder mit Adipositas begleitet. 112 von ihnen erhielten einmal pro Woche Semaglutid, den Wirkstoff der Abnehmspritze Wegovy. Die übrigen 55 Kinder bekamen ein Placebo. Beide Gruppen wurden zusätzlich bei Ernährung und Bewegung unterstützt.

BMI sank deutlich

Nach 68 Wochen zeigte sich ein deutlicher Unterschied: Der Body-Mass-Index (BMI) sank bei den Kindern, die Semaglutid erhielten, im Schnitt um 13,5 Prozent. In der Placebo-Gruppe stieg er dagegen um 2,7 Prozent.

Bei 38 Prozent der behandelten Kinder lag der BMI danach unterhalb der Grenze für Adipositas. In der Vergleichsgruppe gelang das lediglich zwei Prozent der Kinder.

Auch Blutdruck, Blutzucker und Blutfettwerte entwickelten sich unter dem Wirkstoff günstiger. Ob dadurch langfristig tatsächlich Erkrankungen verhindert werden können, ist allerdings noch nicht geklärt.

Adipositas ist mehr als Übergewicht

Starkes Übergewicht kann bereits im Kindesalter gesundheitliche Folgen haben. Betroffene leiden häufiger unter erhöhtem Blutdruck, gestörtem Zuckerstoffwechsel, Fettleber, Gelenkbeschwerden oder nächtlichen Atemaussetzern. Auch psychische Belastungen durch Hänseleien und Ausgrenzung können eine Rolle spielen.

Starkes Übergewicht kann bereits im Kindesalter gesundheitliche Folgen haben. © Getty Images

Adipositas gilt als chronische Erkrankung, bei der neben Ernährung und Bewegung auch genetische Faktoren, Hormone, psychische Belastungen und das Umfeld eine Rolle spielen. Sie ist daher nicht einfach eine Frage mangelnder Disziplin.

Übelkeit und Durchfall als Nebenwirkungen

Die Behandlung ist allerdings nicht ohne Risiken. Rund 70 Prozent der Kinder in der Semaglutid-Gruppe berichteten über Erbrechen, 62 Prozent über Durchfall und 58 Prozent über Übelkeit. Die Beschwerden traten deutlich häufiger auf als bei den Kindern, die das Placebo erhielten.

Die Behandlung ist allerdings nicht ohne Risiken. © Getty Images

Unklar ist außerdem, welche Auswirkungen eine langfristige Einnahme auf Wachstum, Pubertät und Entwicklung haben könnte. Auch was nach dem Absetzen passiert und ob das Gewicht wieder steigt, muss weiter untersucht werden.

Noch keine Zulassung für Sechsjährige

Die Abnehmspritze Wegovy ist in der EU zur Behandlung von Jugendlichen ab zwölf Jahren zugelassen, sofern diese an Adipositas leiden und mehr als 60 Kilogramm wiegen. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es dagegen bislang keine Zulassung. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Semaglutid in dieser Altersgruppe sind noch nicht ausreichend belegt.