Eine Reinigungskraft kassiert für fünfeinhalb Stunden Arbeit umgerechnet rund 340 Euro – und löst damit einen heftigen Streit aus. Eine Krankenschwester wollte die Rechnung nicht auf sich sitzen lassen und rechnete der Putzkraft ihren Stundenlohn vor. Doch die wehrt sich vehement.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wendy Bray (51) aus Lancing in West Sussex (Großbritannien) hatte ein Haus mit drei Schlafzimmern und einem Badezimmer gereinigt. Dafür verlangte sie insgesamt 285 Pfund, umgerechnet rund 340 Euro. Die Kundin zahlte zwar, kritisierte den Preis aber in einer WhatsApp-Nachricht scharf.

"Mehr als ich als Krankenschwester verdiene"

Die Kundin arbeitet beim britischen Gesundheitsdienst NHS und hatte bereits die Hälfte des Betrags angezahlt. Als Bray die restlichen 142,50 Pfund verlangte, rechnete sie nach: Für 5,5 Stunden Arbeit komme die Reinigungskraft auf mehr als 50 Pfund pro Stunde.

"Sie waren nur 5,5 Stunden hier. Die 142,50 Pfund, die ich bereits gezahlt habe, entsprechen also über 25 Pfund pro Stunde – das ist schon mehr, als ich als NHS-Krankenschwester verdiene", schrieb sie.

Auch die zweite Hälfte der Rechnung sorgte für Unverständnis: "Wenn ich Ihnen noch einmal 142,50 Pfund überweise, verdient eine Reinigungskraft 50 Pfund pro Stunde – und dann stimmt wirklich etwas nicht mit der Welt."

Reinigungskraft verteidigt ihren Preis

Bray sieht die Sache ganz anders. Im Gespräch mit der britischen "The Sun" erklärte sie, sie rechne nicht nach Stunden, sondern nach Auftrag ab. Sie sei schnell und müsse als Selbstständige sämtliche Kosten selbst tragen – darunter Steuern, Versicherungen, Pension und weitere Ausgaben.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auch Urlaub oder Krankheit würden für sie einen Verdienstausfall bedeuten. Wer ein richtig sauberes Haus wolle, müsse dafür bezahlen.

Die Kundin habe ihr nach getaner Arbeit sogar gesagt, dass sie einen unglaublichen Job gemacht habe. Nur der Preis habe sie gestört.

„Hätte es sich nach einem besseren Preis angefühlt, wenn ich mich ein paar Stunden länger im Bad eingeschlossen und auf dem Handy Candy Crush gespielt hätte?“, konterte Bray. Sie liebe ihren Beruf und sei stolz darauf.

Netz streitet über die Rechnung

Auch online gehen die Meinungen auseinander. Viele verteidigen die Reinigungskraft: Wer einen Auftrag buche und den Preis kenne, könne sich hinterher nicht darüber beschweren.

Andere halten die Summe für überzogen. Besonders bei einer Grundreinigung müsse der Preis nachvollziehbar sein. Manche Nutzer kritisieren zudem, dass Bray bestimmte Arbeiten nur erledige, wenn die Kunden vorher selbst Vorbereitungen treffen.

Die Diskussion zeigt, wie unterschiedlich die Vorstellungen vom Wert einer Dienstleistung sind – und wie schnell ein vermeintlich einfacher Putzauftrag zum Streit um Geld und Anerkennung wird.