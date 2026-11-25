Die "Millionenshow" mit Armin Assinger soll nach mehr als 27 Jahren eingestellt werden. Wie oe24 bereits berichtet hat, stand das beliebte Quiz lange auf der Streichliste des ORF. Jetzt ist das Aus fix.

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Die Kultsendung zählt zu den bekanntesten Formaten des österreichischen Fernsehens. Seit 2002 moderiert Armin Assinger das Quiz, bei dem Kandidaten um eine Million Euro spielen. Doch der massive Sparkurs am Küniglberg dürfte nun auch dem langjährigen Erfolgsformat zum Verhängnis werden.

Nur noch wenige Folgen geplant?

Nach den jüngsten Berichten soll die "Millionenshow" nur noch eine begrenzte Anzahl an Ausgaben bekommen. Demnach könnten lediglich zehn weitere Folgen mit Assinger geplant sein. Ein offizielles Statement des ORF zu einer endgültigen Einstellung steht allerdings noch aus.

Bereits im Mai hatte oe24 über das drohende Ende der Quizshow berichtet. Damals war noch offen, ob die neue ORF-Führung das Format retten könnte. Die Sendungen waren zunächst bis zur Sommerpause 2027 finanziert.

Millionen-Kosten für Kultshow

Der ORF steht vor massiven Einsparungen. Im Zuge des Sparprogramms werden zahlreiche Formate auf den Prüfstand gestellt. Auch die "Millionenshow" dürfte dabei aufgrund ihrer Produktionskosten ins Visier geraten sein.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Quizshow wird in Köln produziert. Die Kosten sollen sich auf rund fünf Millionen Euro jährlich belaufen. Trotz ihrer großen Bekanntheit und treuen Fangemeinde könnte damit nach mehr als einem Vierteljahrhundert Schluss sein.

Assinger moderiert seit 2002

Die "Millionenshow" startete im Jahr 2000 zunächst mit Rainhard Fendrich als Moderator. Nach Barbara Stöckl übernahm Armin Assinger 2002 und prägte das Format über Jahrzehnte.

Der Kärntner selbst hatte sich zuletzt noch zurückhaltend zu den Gerüchten geäußert. "Noch ist nichts Endgültiges entschieden. Schauen wir mal, was passieren wird", sagte er Mitte November. Nun dürfte die Entscheidung am Küniglberg gefallen sein – und das Ende einer der bekanntesten ORF-Sendungen näher rücken.