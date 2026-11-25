Der ergreifende neue Film von Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Wollner geht für Deutschland ins Oscar-Rennen.

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Mit "EVERYTIME" hat die aus Leoben stammende Drehbuchautorin und Regisseurin Sandra Wollner schon sensationelle Erfolge gefeiert, bevor der Spielfilm überhaupt im Kino gelaufen ist. Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde "EVERYTIME" als bester Film in der Sektion "Un Certain Regard" ausgezeichnet, bei der Viennale holte er den "Wiener Filmpreis" als "Bester österreichischer Film". Das ist vielleicht erst der Anfang: Das Drama, in dem die österreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr als Mutter, die versucht, nach dem Tod ihrer Tochter weiterzuleben, brilliert, geht als deutscher Beitrag ins Oscar-Rennen. Die Nominierungen werden am 21. Jänner 2027 bekanntgegeben.

Ein Film über Verlust, Schuld und Trauer

Sandra Wollner erzählt in "EVERYTIME" eindrucksvoll und bildgewaltig von drei Menschen und ihrem Leben nach dem plötzlichen Tod der 17-jährigen Jessie und wirft einen komplexen Blick auf die Trauer, die zu einer Art Raum-Zeit-Kontinuum wird. Sie zeigt eine Überlappung von Zeiten, in der sich Erinnerungen und Gegenwart mit einer Zukunft, die es nicht gibt, verweben.

Die Handlung

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"EVERYTIME" beginnt mit ganz alltäglichen Szenen einer Familie, die aus Mutter Ella (Birgit Minichmayr), der 17-jährigen Jessie (Carla Hüttermann) und ihrer kleinen Schwester Melli (Lotte Shirin Keiling) besteht. Dann geschieht das Unfassbare: Nach einer durchfeierten Nacht stürzt Jessie von einem Hochhaus. Wo sie einen Moment zuvor noch war, ist nur mehr Leere. Cut.

Ein Jahr später muss das Leben für Ella und Melli irgendwie weitergehen. Sie besuchen das Grab von Jessi. Melli hütet Jessies Telefon wie einen Schatz, eine Verbindung zu ihrer großen Schwester, die so fehlt. Auch Jessies Freund Lux (Tristan López), dem alle die Schuld geben, lebt mit den Bildern der Vergangenheit. Dieses ungewöhnliche Trio landet schließlich auf Teneriffa, um einen Familienurlaub, den es nie gab, nachzuholen. Dort verschwimmen Erinnerung und Gegenwart, Realität und Fantasie.

"EVERYTIME": Ab 27. November 2026 im Kino 1 / 7 Der Tod von Jessie hinterlässt eine Leere im Leben von ihrer Mutter Ella, Schwester Melli und Freund Lux. © The Barricades/Panama Film/Gregory Oke Ella (Birgit Minichmayr). © The Barricades/Panama Film/Gregory Oke Alle geben Lux (Tristan López) die Schuld an Jessies Tod. © The Barricades/Panama Film/Gregory Oke

"EVERYTIME" startet am 27. November in den österreichischen Kinos. Für den Premierenabend im Stadtkino - in Anwesenheit von Regie und Team - sind nur noch Restkarten verfügbar.