Mit "Rocky" löste Sylvester Stallone ein Hollywood-Beben aus. Jetzt bringt Christian Baha als Produzent seine ungewöhnliche Geschichte in unsere Kinos. Das eindringliche Biopic "I Play Rocky" gilt bereits als Oscar-Favorit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

117 Millionen Dollar Kassa, 10 Nominierungen und dann drei Oscars. Auch für den besten Film. Mit "Rocky" löste der damals völlig unbekannte Nebenberufs-Schauspieler Sylvester Stallone 1976/77 ein Hollywood-Beben aus.

Hintergrundstory

Es folgten acht weitere Filme mit insgesamt 1,94 Milliarden Dollar Kassa. Jetzt kommt die Hintergrundstory, porträtiert vom überragenden Newcomer Anthony Ippolito („The Offer“), in unsere Kinos. "I Play Rocky", produziert vom österreichischen Wirtschaftsgiganten Christian Baha („Superfund“), skizziert in 128 Minuten Stallones ungewöhnlichen Weg vom Underdog zum Oscar-Winner. oe24 hat den Oscar-Favoriten bereits gesehen.

"ICH spiele Rocky"

Prägende Worte, mit denen der unbekannte Jungschauspieler Sylvester Stallone (Ippolito) Hollywood zur Weißglut treibt. Einst obdachlos, jetzt Jungvater und ständig knapp vor der Pleite, hat er, inspiriert von Box-Underdog Chuck Wepner, in nur 3 1/2 Tagen ein Drehbuch geschrieben, das ihm Hollywood, allen voran das Produzenten-Duo Irwin Winkler (P.J. Bryne) und Tobert Chartoff (Toby Kennell), aus den Händen reißen will. Für 25.000 Dollar. Einzige Voraussetzung: Stallone überlässt die Hauptrolle einem Hollywood-Star. Das kommt für ihn nicht in Frage: Ebene: "ICH spiele Rocky! Das ist mein Leben."

"I Play Rocky"-Szenenbild © Constantin Film

Und dafür pokert er hoch - trotz drohender Delogierung, trotz der Schwangerschaft von Gattin Sasha (Anna Sophie Robb) und trotz der mahnenden Worten von Papa Frank (Matt Dillon): "Sei kein Idiot!" Bald stehen 360.000 Dollar im Raum. Und dennoch lehnt er ab. Muss sogar seinen geliebten Bullmastiff "Butkus" verkaufen. Für 40 Dollar.

Bildsprache und Pose

Letztendlich setzt er seinen Willen durch und darf die Hauptrolle übernehmen. In einer 1,1 Millionen Dollar Billig-Produktion und mit vielen Hollywood-Schikanen. Doch in einer Helden-Story, die "Rocky" um nichts nachsteht, jedoch nur wenig Boxen-Szenen zeigt, schafft er das schier Unmögliche. Nicht nur einen Film zu finalisieren, sondern damit auch Geschichte zu schreiben. Etwas, das auch "I Play Rocky", das auf die legendäre 70er-Jahre-Bildsprache, wie die Triumph-Pose auf den "Rocky"-Stiegen in Philadelphia, setzt, gelingen könnte.

Das Star-Foto des Tages 1 / 26 Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus. © Corbis via Getty Images Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images Pyjamaparty: Kim Kardashian wirbt mit Ausschnitten für die neue Staffel ihrer Reality-Show. © Instagram

Die Oscar-Nominierung gilt als fix. Nicht nur für den Film oder Regisseur Peter Farrelly („Verrückt nach Mary“), sondern wohl auch für Anthony Ippolito, der damit endgültig in die Fußstapfen von Stallone treten würde. Auch Christian Baha darf wohl jubeln: Bei einem Budget von knapp 35 Millionen Dollar hat das Biopic "I Play Rocky" schon vor dem internationalen Filmstart 16 Millionen Dollar eingespielt.