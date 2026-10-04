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"The Steps"

Sylvester Stallone packt aus

Judith Leopold
von
Sylvester Stallone im blauen Anzug und schwarzem Hemd steht im Freien vor grünem Hintergrund.
© Alamy Stock Photo
THE STEPS: Das ist die Biografie des legendären Actionhelden.
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Dieses Jahr ist er achtzig Jahre alt geworden, nun ist mit The Steps (der Titel referenziert auf die legendären Rocky-Stufen) seine Biografie erschienen. Actionstar Sylvester Stallone blickt auf ein bewegtes, von High- und Lowlights geprägtes Leben zurück.

Cover eines Buchs mit dem Titel "The Steps" von Sylvester Stallone, eine triumphierende Figur ist abgebildet.
The Steps von Sylvester Stallone © C. Bertelsmann

Wäre es nach dem ersten Kontakt zu einem Castingdirektor gegangen, hätte der abgebrannte, aber zielorientierte Stallone im New York der 1970er gleich aufgeben müssen. Er würde zu sehr nuscheln und sein Mund sei zu schief, hieß es.

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Stallone ließ nicht locker

Dass sein Erscheinungsbild zum Markenzeichen werden würde, dauerte ein wenig, doch der Rest ist Geschichte: Rocky und Rambo machten Stallone zum Actionstar. Für das legendäre Box-Drama holte er 1977 zehn Oscarnominierungen und den Goldjungen dann in den Kategorien bester Film, Regie und Schnitt.

Authentisch

Diese Biografie wirkt sehr authentisch - von der harten Kindheit, über erste Versuche im Business Fuß zu fassen, bis hin zu Erfolgen. Die Details seines Lebens sind treffend beschrieben und machen die Aufzeichnung zu einer unterhaltsamen, wenn auch stellenweise sehr bedrückenden Lektüre: Wenn Stallone über seine Essstörung oder Suchtverhalten schreibt

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