Sylvester Stallone packt aus

THE STEPS: Das ist die Biografie des legendären Actionhelden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dieses Jahr ist er achtzig Jahre alt geworden, nun ist mit The Steps (der Titel referenziert auf die legendären Rocky-Stufen) seine Biografie erschienen. Actionstar Sylvester Stallone blickt auf ein bewegtes, von High- und Lowlights geprägtes Leben zurück.

The Steps von Sylvester Stallone © C. Bertelsmann

Wäre es nach dem ersten Kontakt zu einem Castingdirektor gegangen, hätte der abgebrannte, aber zielorientierte Stallone im New York der 1970er gleich aufgeben müssen. Er würde zu sehr nuscheln und sein Mund sei zu schief, hieß es.

Stallone ließ nicht locker

Dass sein Erscheinungsbild zum Markenzeichen werden würde, dauerte ein wenig, doch der Rest ist Geschichte: Rocky und Rambo machten Stallone zum Actionstar. Für das legendäre Box-Drama holte er 1977 zehn Oscarnominierungen und den Goldjungen dann in den Kategorien bester Film, Regie und Schnitt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Authentisch

Diese Biografie wirkt sehr authentisch - von der harten Kindheit, über erste Versuche im Business Fuß zu fassen, bis hin zu Erfolgen. Die Details seines Lebens sind treffend beschrieben und machen die Aufzeichnung zu einer unterhaltsamen, wenn auch stellenweise sehr bedrückenden Lektüre: Wenn Stallone über seine Essstörung oder Suchtverhalten schreibt