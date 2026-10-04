FOLEY: Miss Marple reloaded

MORD IM GRAND ALPINE HOTEL: neuer Fall der Kultermittlerin.

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Wie geht das denn? Diesen Mittwoch ist ein neuer Fall von Agatha Christies Kultermittlerin Miss Marple erschienen.

Lucy Foley © Penguin Random House

Gondel-Toter

In Mord im Grand Alpine Hotel findet sich Miss Marple 1950 in einem Hotel in den Schweizer Alpen wieder – luxuriös, aber abgeschieden. Dort taucht ein Toter in einer Gondel auf. War es Mord? Miss Marple weiß genau, wie sie den Verdächtigen auf den Zahn fühlen muss. Sie ist unscheinbar, aber unheimlich clever und hat ihre eigenen Methoden ...

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Genau fünfzig Jahre nach Agatha Christies letztem Miss-Marple-Roman Ruhe unsanft ist nun ein neuer erschienen. Geschrieben hat ihn Lucy Foley, selbst Bestsellerautorin, und für Marple, eine Kurzgeschichtensammlung, kam sie schon einmal mit dem Stoff in Berührung. Nun führt uns Foley wieder in die Welt einer der berühmtesten Ermittlerinnen der Literaturgeschichte – natürlich mit Segen der Agatha Christie Limited, einer Institution, die sich weltweit um die Rechte der Autorin kümmert.

Gelungene Interpretation

Wie gelungen ist diese Neuinterpretation? Foley hat sich gut reingespürt in die Erzählweise Christies, trifft Ton und Nuancen, ohne eine platte Nachahmung zu sein. Wie schön, sich wieder in jener Welt einzufinden, die Christie-Fans ans Herz gewachsen ist. Experiment also gelungen!