Ein Treffen nach der Trennung endete beinahe in einer Tragödie.

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Ein 20-Jähriger muss sich in Wien wegen versuchten Mordes an seiner ehemaligen Freundin vor einem Schwurgericht verantworten. Am 1. August traf sich das frisch getrennte Pärchen zur Übergabe der Sachen bei der U3-Station Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße. Eigentlich wollten sie ihre Handys austauschen und die letzten Unstimmigkeiten klären.

Doch die Aussprache eskalierte wegen eines geänderten PIN-Codes. Laut Anklage packte der junge Angeklagte seine Ex-Freundin am Hals, drückte sie auf eine Sitzbank und würgte sie mit erheblicher Kraft. Die 18-Jährige bekam kaum noch Luft, ihr Körper begann zu zucken. Sie soll kurz vor der Bewusstlosigkeit gestanden haben. Erst eine Freundin, die das Treffen begleitete, konnte den Angreifer von seinem Opfer wegziehen.

Eifersucht und heftige Szenen

Die Beziehung war erst zwei Tage vor dem Vorfall beendet worden. Grund dafür soll ein Foto gewesen sein, auf dem die junge Frau lachend neben einem anderen Mann zu sehen war. Der 20-Jährige wertete die Aufnahme offenbar als Vertrauensbruch.

Auch nach dem Würgeangriff kam es zu weiteren gewaltsamen Szenen: Als die 18-Jährige ihrem Ex hinterherlief und ihn ohrfeigen wollte, soll er sie an den Haaren gepackt, zu Boden gerissen und über den Asphalt geschleift haben. Teile des Geschehens sowie ein späteres Telefonat wurden aufgezeichnet. Der Angeklagte bestreitet jedoch, seine ehemalige Partnerin gewürgt zu haben.

Gerichtsmediziner soll Fragen klären

Zunächst liefen die Ermittlungen wegen Körperverletzung. Nach der Auswertung der Aufnahmen und den Aussagen des Opfers wurde schließlich Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten soll nun weitere Erkenntnisse zum Angriff liefern. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 20-Jährigen bis zu 20 Jahre Gefängnis.